שר התקשורת שלמה קרעי התייחס היום (רביעי) בוועדה לחוק התקשורת והבטיח: "במשמרת שלי לא תהיה רגולציה על אתרי חדשות באינטרנט".

דבריו המלאים: "במשמרת שלי לא תהיה רגולציה על אתרי חדשות באינטרנט זה אינטרס שלי יותר משל כולכם. אנחנו לא רוצים פיקוח על רשתות חברתיות, על אתרי חדשות באינטרנט, מסדירים כאן את תחום התקשורת המשודרת בטלוויזיה וזה הדבר היחיד שיהיה כאן."

אמש המגישה והתחקירנית אילנה דיין השתתפה בכנס שאורגן על ידי ארגון העיתונאים ומועצת העיתונות, נגד הרפורמה של השר שלמה קרעי. בדבריה היא אמרה: "האמת היא שמי שלא רוצה ועדת חקירה ממלכתית לא רוצה תקשורת חופשית ומי שלא רוצה תקשורת חופשית עושה ׳רפורמה׳ ומנסה לקלוס את כל מי שלא מתיישר".

גם מימין תוקפים את קרעי

"בדיוק כמו שאסור לנו לקנות את הסיפורים שיצחק עמית הוא עבריין והיועמ"שית צריכה ללכת לכלא, אסור לנו לקנות את השקרים שמסופרים נגד התקשורת", דבריה הובאו על ידי דוד ורטהיים.