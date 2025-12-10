אחת השאלות שמעסיקות את המערכת הפוליטית בימים אלה, היא האם כלל מפלגות האופוזיציה יסכימו לשבת עם מפלגת רע"מ של מנסור עבאס, מהלך שעשוי להכריע את הבחירות הבאות, ולהעניק לאופוזיציה את 61 המנדטים הנכספים.
מי שכבר חושב על היום שאחרי ועל איך למנוע בזבוז קולות הוא עבאס בעצמו, שלא שולל חבירה לאחמדי טיבי במידה והקמת הרשימה המשותפת לא תצלח.
בראיון לרדיו נאס בערבית, אמר עבאס: "אם הקמת הרשימה המשותפת לא תתאפשר, נציע לאחמד טיבי להצטרף אלינו מול הרשימה המשותפת של חד"ש ובל"ד, וזאת כדי לא לשרוף קולות בבחירות הבאות"
האתר מסתמך על "סקרי" השמאל להינדוס התודעה - !61 מנדטים עם עבאס?לפי סקרי ערוץ 14 (וi24) ובאופן עקבי,לימין 44-45 מנדטים בלבד ולימין 66 מנדטים לניצחון מוחץ!אין סיכוי לשמאל עם או בלי עבאס!!
