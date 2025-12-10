יו"ר מפלגת רע"מ, מנסור עבאס, נערך לבחירות הקרובות וכבר בונה תכנית פוליטית למקרה שהקמת הרשימה המשותפת מחדש לא תצלח: "נציע לו להצטרף אלינו"

אחת השאלות שמעסיקות את המערכת הפוליטית בימים אלה, היא האם כלל מפלגות האופוזיציה יסכימו לשבת עם מפלגת רע"מ של מנסור עבאס, מהלך שעשוי להכריע את הבחירות הבאות, ולהעניק לאופוזיציה את 61 המנדטים הנכספים.

מי שכבר חושב על היום שאחרי ועל איך למנוע בזבוז קולות הוא עבאס בעצמו, שלא שולל חבירה לאחמדי טיבי במידה והקמת הרשימה המשותפת לא תצלח.

בראיון לרדיו נאס בערבית, אמר עבאס: "אם הקמת הרשימה המשותפת לא תתאפשר, נציע לאחמד טיבי להצטרף אלינו מול הרשימה המשותפת של חד"ש ובל"ד, וזאת כדי לא לשרוף קולות בבחירות הבאות"