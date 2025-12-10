סא"ל במיל' מרקו מורנו, לשעבר בכיר בקהילת המודיעין, תוקף את ראש השב"כ לשעבר, רונן בר, בעקבות דבריו אמש לפיהם רק הקמת וועדת חקירה ממלכתית תחשוף את כל המחדלים שהובילו לשבעה באוקטובר.
בראיון לרדיו 'גלי ישראל' אמר מורנו: "בכל פעם שאני שומע את רונן בר או בכלל חברה מהשב"כ, אני חוזר לנקודה הבסיסית והיא שהשב"כ עוד לא הסביר לציבור מדוע הוא לא זיהה את העובדה הבסיסית שחמאס שבועיים לפני המתקפה התחיל את המעבר משגרה לחירום, מדובר על מערכים שלמים של עשרות אלפי אנשים ברצועה".
מורנו זעק: "איך הוא לא זיהה את הדבר הזה? כל השאר זה הסחות דעת והתעסקות בטפל. אני בכלל לא יודע מה יש להזמין אדם כמו רונן בר לנאום, אדם שכשל בצורה כזו דרמטית – ברמה של רשלנות אם לא רשלנות פושעת".
המוטציה. הסמאלנית
מרקו הוא לא כשל הוא בגד צריך לקרוא לילד בשמו בוגד10:09 10.12.2025
נכה צה"ל
רונן בר לא יישב יותר בבתי קפה או מסעדות - נפגין בכל מקום ציבורי אליו יילך10:15 10.12.2025
המוטציה. הסמאלנית
מיקי
לא שייך שתקום וועדת חקירה ממלכתית שימנה אותה אדם שמצטייר בציבור כעבריין ומושחת במידותיו שאין בו אימון קרי יצחק עמית,על כן צריכה לקום וועדה חקירה שימנו אותה חברים מהקואליציה והאופוזיציה...
מאיר
אכן שאלה גדולה על בר על צהל ועל נתניהו כולם רשלנים פושעים שצריכים לשבת בכלא ולא לתת הרצאות10:00 10.12.2025
ראשי הצבא ורונן בר גרמו לטבח, ל1,200 נטבחים ולחללי המלחמה הקיומית בשבע חזיתות-כשסיפרו לנתניהו עד לטבח שחמאס מורתע,והסתירו ממנו את כל ההתרעות לטבח!שמהם נתניהו הציל את המדינה ובהישגי על!! כדי להלבין את אחריותם ולייחס אותה לנתניהו, השמאל רוצה ועדת חקירה"ממלכתית עם עמית!!
ראשי הצבא ורונן בר גרמו לטבח, ל1,200 נטבחים ולחללי המלחמה הקיומית בשבע חזיתות-כשסיפרו לנתניהו עד לטבח שחמאס מורתע,והסתירו ממנו את כל ההתרעות לטבח!שמהם נתניהו הציל את המדינה ובהישגי על!! כדי להלבין את אחריותם ולייחס אותה לנתניהו, השמאל רוצה ועדת חקירה"ממלכתית עם עמית!! 2המשך 09:59 10.12.2025
