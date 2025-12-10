סא"ל במיל' מרקו מורנו, לשעבר בכיר בקהילת המודיעין, תוקף את ראש השב"כ לשעבר, רונן בר, בעקבות דבריו אמש: "הוא כשל ברמה של רשלנות פושעת"

סא"ל במיל' מרקו מורנו, לשעבר בכיר בקהילת המודיעין, תוקף את ראש השב"כ לשעבר, רונן בר, בעקבות דבריו אמש לפיהם רק הקמת וועדת חקירה ממלכתית תחשוף את כל המחדלים שהובילו לשבעה באוקטובר.

בראיון לרדיו 'גלי ישראל' אמר מורנו: "בכל פעם שאני שומע את רונן בר או בכלל חברה מהשב"כ, אני חוזר לנקודה הבסיסית והיא שהשב"כ עוד לא הסביר לציבור מדוע הוא לא זיהה את העובדה הבסיסית שחמאס שבועיים לפני המתקפה התחיל את המעבר משגרה לחירום, מדובר על מערכים שלמים של עשרות אלפי אנשים ברצועה".

עוד באותו נושא רונן בר בהתבטאות חריגה: "נותרו שניים לסגור איתם חשבון" 16:18 | חדשות סרוגים 99 3 😢

מורנו זעק: "איך הוא לא זיהה את הדבר הזה? כל השאר זה הסחות דעת והתעסקות בטפל. אני בכלל לא יודע מה יש להזמין אדם כמו רונן בר לנאום, אדם שכשל בצורה כזו דרמטית – ברמה של רשלנות אם לא רשלנות פושעת".