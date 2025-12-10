הסופה "ביירון" גרמה להפסקת חשמל באולפני הרצליה, כך שכוכבי "ארץ נהדרת", שהיו כבר באמצע תהליך האיפור שלהם לקראת הצילומים, נאלצו לצאת מהחדרים ולהתחמם באולפן היחידי שעובד – "חדשות הבוקר" בקשת 12.
"אני בדרך לדנה אינטרנשיונל, לא רואים עדיין", העידה שני כהן שהתפרצה לאולפן יחד עם שאר השחקנים – אלי פיניש, עלמה זק ורועי בר נתן. "אני בתדהמה מוחלטת שאני עושה את זה, אני לא נכנס ככה לשום מקום", הוסיף רועי בר נתן.
