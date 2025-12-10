יו"ר תנועת "הביטחוניסטים", תא"ל במיל' אמיר אביבי, התייחס למצב בטחון הפנים במדינת ישראל וניפק תחזית קודרת: "יש פה מגמה ברורה עם רצון לעשות 'שבעה באוקטובר' גם בתוך ישראל"

יו"ר תנועת "הביטחוניסטים", תא"ל במיל' אמיר אביבי, התייחס למצב בטחון הפנים במדינת ישראל בכלל ובנגב בפרט, וניפק תחזית קודרת בפני האתגר שישראל צפויה חעמוד בו.

בראיון ליומן הבוקר ברדיו דרום, אמר אביבי: "המשטרה פועלת במסגרת המשאבים והיכולות שלה, אך יש לה עומס אדיר ושמיכה קצרה. זה כמו לתת אקמול למחלה ממארת. נדרש סדר גודל אחר לגמרי של פעולה, הגדלת המשטרה והסטת משאבים מצה"ל למג"ב".

אביבי תיאר את התרחיש הקשה ביותר מבחינתו, במסגרתו מיליציות חמושות מהמגזר הערבי יבצעו אירוע חקיינות של השבעה באוקטובר, בתיאום עם איראן וגורמים נוספים: "יש פה מגמה ברורה עם רצון לעשות 'שבעה באוקטובר' גם בתוך ישראל. לא סתם רואים כמויות אדירות של רחפנים ונשק שנכנסים מירדן וממצרים. יש חשיבה רציונלית של האויב לבנות נגדנו 'טבעת אש' שתפעל בתוך ישראל".

אביבי מתח ביקורת על עצימת העיניים של ההנהגה ושל מערכת הביטחון, ואמר: "אין הבנה, כמו שלא הייתה הבנה לפני ה-7 באוקטובר. יש נטייה ללמוד בדרך הקשה וחבל, כי אפשר למנוע את האסון הזה".