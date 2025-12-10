יו"ר תנועת "הביטחוניסטים", תא"ל במיל' אמיר אביבי, התייחס למצב בטחון הפנים במדינת ישראל בכלל ובנגב בפרט, וניפק תחזית קודרת בפני האתגר שישראל צפויה חעמוד בו.
בראיון ליומן הבוקר ברדיו דרום, אמר אביבי: "המשטרה פועלת במסגרת המשאבים והיכולות שלה, אך יש לה עומס אדיר ושמיכה קצרה. זה כמו לתת אקמול למחלה ממארת. נדרש סדר גודל אחר לגמרי של פעולה, הגדלת המשטרה והסטת משאבים מצה"ל למג"ב".
אביבי תיאר את התרחיש הקשה ביותר מבחינתו, במסגרתו מיליציות חמושות מהמגזר הערבי יבצעו אירוע חקיינות של השבעה באוקטובר, בתיאום עם איראן וגורמים נוספים: "יש פה מגמה ברורה עם רצון לעשות 'שבעה באוקטובר' גם בתוך ישראל. לא סתם רואים כמויות אדירות של רחפנים ונשק שנכנסים מירדן וממצרים. יש חשיבה רציונלית של האויב לבנות נגדנו 'טבעת אש' שתפעל בתוך ישראל".
אביבי מתח ביקורת על עצימת העיניים של ההנהגה ושל מערכת הביטחון, ואמר: "אין הבנה, כמו שלא הייתה הבנה לפני ה-7 באוקטובר. יש נטייה ללמוד בדרך הקשה וחבל, כי אפשר למנוע את האסון הזה".
צדקיהו
מה תהיה עמדת התומכים בשתי מדינות אחרי פלישה של בני דודינו מהחמס לכפר סבא רעננה קדימה כפר הס נתניה. האם אז ייפול למוסרים האלו האסימון ?09:46 10.12.2025
Dude
המדינה שלנו פוחדת מהאזרחים שומרי החוק שלה יותר מאשר מהמחבלים והפושעים, אם יודעים על הסכנה, קרוב לבית, למה לא מחמשים את כל יוצאי צבא? חוסכים כסף ופחד שיתמרדו האזרחים כאשר...
המדינה שלנו פוחדת מהאזרחים שומרי החוק שלה יותר מאשר מהמחבלים והפושעים, אם יודעים על הסכנה, קרוב לבית, למה לא מחמשים את כל יוצאי צבא? חוסכים כסף ופחד שיתמרדו האזרחים כאשר יוקר המחיה יחנוק לגמרי? דואגים לחברים העשירים שלהם שיתעשרו עוד, בזמן שאנחנו חשופים לפגיעה. כאשר הנוחבות בדלת, לא יעזור שהמשטרה תגיע בעוד כמה שעות לעזור, אם בכלל. יש ציבור נאמר, בדוק ומיומן בנשק, גם אם לא כולם יכולים לעשות מילואים, להגן על ביתם יצליחו.המשך 10:22 10.12.2025
צדקיהו
