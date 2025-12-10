הסערה "ביירון" הגיעה לישראל, וכמויות גשמים גדולות כבר הגיעו לאזורים רבים ברחבי הארץ. בשעות הבוקר החל גם לרדת שלג בפסגת החרמון, לראשונה העונה.
על פי התחזית היום (רביעי) יהיה גשום מצפון הארץ ועד לנגב, יתחוללו סופות רעמים, וינשבו רוחות ערות. קיים חשש להצפות בערי מישור החוף והשפלה, ולשיטפונות בנחלי המזרח והדרום. יהיה קר מהרגיל.
נזכיר כי בהתאם להערכת מצב מזג האוויר, בחלק מהבסיסים המרוחקים בדרום הוחלט לשחרר היום (רביעי) את החיילים המתוכננים לחזור הביתה בסוף השבוע, על מנת להבטיח את חזרתם הבטוחה הביתה.
