בהתאם להערכת מצב מזג האוויר, בחלק מהבסיסים המרוחקים בדרום הוחלט לשחרר היום (רביעי) את החיילים המתוכננים לחזור הביתה בסוף השבוע, על מנת להבטיח את חזרתם הבטוחה הביתה.

למול מזג האוויר הצפוי הופצו על ידי אגף המבצעים הנחיות מותאמות לכלל צה״ל בכדי לשמור על בטיחות וכשירות. יחולקו חליפות סערה לחיילים ביחידות השונות, בדגש על הכוחות השוהים בפעילות מבצעית ברצ"ע ובגזרה הצפונית.

הכוחות בשטח הצטיידו בלבוש חורף לצד בחינת הצטיידות באמצעים טקטים לזיהוי אויב בתנאי ערפל וגשם. צה״ל יפעל כדי להבטיח רציפות תפקודית של ניווטים למול סכנת ההצפות, שקיעות בבוץ, השלג והקור הקיצוני.

כוחות פקע"ר עובדים בשיתוף פעולה מול ארגוני החירום והרשויות המקומיות. במידה ויידרש, כוחות הפיקוד יסייעו בגיבוש תמונת מצב ובמתן מענה חילוץ. כוננויות החילוץ יקוצרו ע"פ צורך.

צוותי התשתיות והאחזקה מתוגברים וערוכים לטפל בכל תקלה במידה ויידרש. מוקד אט״ל תיגבר את כמות המוקדנים על מנת שיוכלו לענות על כל פנייה אשר תהיה, במהירות ומקצועיות.

אוגדה 80 נערכת עם תגבור מלאי מזון וציוד, הובלות חיילים באופן בטוח ומסודר לבתיהם והערכות מצב רציפות עם המשטרה והרשויות המקומיות בגזרה לתיאום המאמצים.