שר הביטחון ישראל כ"ץ והרמטכ"ל אייל זמיר נפגשו אמש וסיכמו על איחוד התחקירים המשלימים באשר לאירועי ה-7 באוקטובר. מבקר מערכת הביטחון יצורף כמשקיף לתחקירי הצוות של רוני נומה

אחרי שבועות של עימות פומבי מתוקשר, שר הביטחון ישראל כ"ץ והרמטכ"ל אייל זמיר, נפגשו אתמול (שלישי) פעם נוספת, וסיכמו על איחוד התחקירים המשלימים באשר לאירועי ה-7 באוקטובר. האיחוד מגיע אחרי ששר הביטחון והרמטכ"ל הורו כל אחד על קיום תחקירים משלימים נפרדים, כשהדבר הוביל למתיחות נרחבת בצמרת הביטחונית.

על פי הודעת לשכת שר הביטחון, מבקר מערכת הביטחון יצורף כמשקיף לצוות התחקירים בעניין מסמך "חומת יריחו", ויעודכן בתחקירים עליהם הורה הרמטכ"ל בעניין אגף המבצעים ובעניין חיל הים.

עוד באותו נושא כ"ץ אישר את סבב המינויים בצה"ל, למעט קצין אחד

בנוסף, סוכם כי מבקר מערכת הביטחון יבחן את תחקיר חיל האוויר ואת דו"ח תורג'מן ביחס לתחקיר חיל האוויר באשר לחלקו של תא"ל עומר טישלר, מי שכיהן כרמ"ט חיל האוויר באירועי ה-7 באוקטובר, ויגיש את מסקנותיו בהקדם לשר הביטחון. מטרת הבחינה נועדה לבדוק האם ניתן להכשיר את מינוי של טישלר למפקד חיל האוויר.