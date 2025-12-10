הרשויות בקפריסין, יוון וישראל פתחו בחיפושים אחרי יאכטה ישראלית שנותק עמה הקשר סמוך ללרנקה – מבלי ששידרה אות מצוקה. ארבעה בני אדם היו על היאכטה, ובשלב זה לא ידוע מה מצבם

משרד החוץ והרשויות בקפריסין פתחו בחיפושים אחרי יאכטה ישראלית, זאת לאחר שנותק עמה הקשר אתמול (שלישי) סמוך לדרום קפריסין. החיפושים נערכים בצל הסופה "ביירון" שהכתה באי והגיעה הבוקר גם לישראל.

על פי הדיווחים, היאכטה יצאה שלשום מנמל אשדוד, והייתה בדרכה ליוון. אתמול בשעות הערב המאוחרות נותק הקשר עם הספינה, וזאת ללא שהיא שידרה אות מצוקה או הותירה סימן. ארבעה בני אדם היו על היאכטה, ובשלב זה לא ידוע מה מצבם.

הרשויות הקפריסאיות הובילו את התגובה הראשונית, כשבהמשך דווח על הצטרפות צוותי חיפוש והצלה גם מיוון וישראל. הכוחות הפעילו מסוקים, סירות סיור ורחפנים ברדיוס של 200 מייל ימי מול לרנקה – אך בשלב זה מתקשים במאמצים בשל הסופה, כשבאזור יש רוחות חזקות של עד 100 קמ"ש וגלים בגובה של 1.8 מטרים.