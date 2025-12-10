הפעיל הפלסטיני אחמד פואד אל-חטיב חשף כי חמאס החביא כמויות גדולות של תמ"ל ופורמולה לתינוקות במחסנים ברצועת עזה – כדי להאשים את ישראל בהרעבה מכוונת של האוכלוסייה

הרשע נחשף: חמאס החביא כמויות גדולות של תמ"ל ופורמולה לתינוקות במחסנים ברצועת עזה – כדי להאשים את ישראל בהרעבה מכוונת של האוכלוסייה העזתית. כך חשף הלילה (רביעי) אחמד פואד אל-חטיב, פלסטיני פעיל אנטי-חמאס שחי בארה"ב.

"במהלך ימי משבר הרעב הקשים ביותר בעזה, חמאס הסתיר במכוון טונות של מזון לתינוקות ושייקים תזונתיים לילדים" כתב אל-חטיב ברשתות החברתיות, בפוסט שהפך לויראלי אחרי ששותף בעיתון ה"ניו יורק פוסט". לדבריו, "המטרה הייתה להחמיר את הרעב וליזום באופן מכוון את האסון ההומניטרי, כחלק מנרטיב ההרעבה של חמאס".

אל-חטיב הוסיף וטען כי ארגון הטרור פעל להרעבה המכוונת של האזרחים מתוך "מאמץ נואש לעצור את המתקפה של ישראל על עזה ולאלץ אותה להחזיר את מנגנון חלוקת הסיוע של האו"ם, כדי להרחיק את קרן הסיוע האמריקנית GHF מהרצועה".