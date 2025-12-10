הסופה הגדולה "ביירון" הגיעה הלילה לישראל, ובתחזית חוששים בעיקר מהצפות בערי המרכז.

על פי התחזית היום (רביעי) יהיה גשום מצפון הארץ ועד לנגב, יתחוללו סופות רעמים, וינשבו רוחות ערות. קיים ‏חשש להצפות בערי מישור החוף והשפלה, ולשיטפונות בנחלי המזרח והדרום. יהיה קר ‏מהרגיל.

בפסגת החרמון החל לרדת שלג בשעות הבוקר. החלו גם הזרימות בנחלי הדרום. בתל אביב עץ קרס על רכב, ובזיכרון יעקב מיניבוס טבע בכביש.

(צילום: כפיר סבג)

אירוע הגשם הגדול עדיין לפנינו, ובהמשך היממה ובעיקר בשעות הלילה הקרוב המערכה צפויה להתחזק ולהביא כמויות גשמים גדולות.

הטמפרטורות החזויות להיום והלילה:
קריית שמונה 17-12, קצרין 15-9 צפת 10-6, טבריה 19-12, נצרת 13-8 חיפה 16-13
תל אביב 16-13, מודיעין 18-12, ירושלים 14-9, אריאל 15-9, אשקלון 19-14, עין גדי 23-16,
באר שבע 18-12, ערד 16-10, מצפה רמון 14-9, אילת 21-13