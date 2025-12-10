הסופה הגדולה "ביירון" הגיעה הלילה לישראל, ובתחזית חוששים בעיקר מהצפות בערי המרכז.
על פי התחזית היום (רביעי) יהיה גשום מצפון הארץ ועד לנגב, יתחוללו סופות רעמים, וינשבו רוחות ערות. קיים חשש להצפות בערי מישור החוף והשפלה, ולשיטפונות בנחלי המזרח והדרום. יהיה קר מהרגיל.
בפסגת החרמון החל לרדת שלג בשעות הבוקר. החלו גם הזרימות בנחלי הדרום. בתל אביב עץ קרס על רכב, ובזיכרון יעקב מיניבוס טבע בכביש.
אירוע הגשם הגדול עדיין לפנינו, ובהמשך היממה ובעיקר בשעות הלילה הקרוב המערכה צפויה להתחזק ולהביא כמויות גשמים גדולות.
הטמפרטורות החזויות להיום והלילה:
קריית שמונה 17-12, קצרין 15-9 צפת 10-6, טבריה 19-12, נצרת 13-8 חיפה 16-13
תל אביב 16-13, מודיעין 18-12, ירושלים 14-9, אריאל 15-9, אשקלון 19-14, עין גדי 23-16,
באר שבע 18-12, ערד 16-10, מצפה רמון 14-9, אילת 21-13
