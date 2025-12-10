ערב גדול של ליגת האלופות מאחורינו, ליברפול חזרה לחייך קצת, ברצלונה ניצחה בקאמפ נואו, וענאן חלילאי הדהים את אירופה עם צמד גדול

ערב גדול של ליגת האלופות מאחורינו, תשעה משחקים התקיימו אמש. ליברפול חזרה לחייך קצת, ברצלונה ניצחה בקאמפ נואו, וענאן חלילאי הדהים את אירופה עם צמד גדול.

נתחיל מענאן חליאלי שכבש צמד מול מארסיי הצרפתית, שנמצאת במקום השלישי בליג 1. הישראלי העלה את רויאל אוניון סן-ז'ילואז ליתרון כבר בדקה החמישית, והשאיר אותם בחיים בדקה ה-71 אחרי שמארסיי הפכו ל-1:3. חליאלי והחברים נמצאים במקום ה-25, ויכולים לחלום על עלייה לפליאוף. בתקשורת החמיאו לקיצוני. ב-ESPN כתבו: "חלאיילי השאיר את המאבק של אוניון בחיים. העיתונאי הצרפתי טיבו וזיריאן, עיתנואי צרפתי צייץ: " חלאיילי היה שם כדי להציל את את הכבוד. משחק גדול של הקיצוני הישראלי".

ומהישראלי שלנו נעבור לליברפול שנשמה לרווחה אתמול עם ניצחון קטן- גדול 0:1 על אינטר. חניכיו של סלוט הגיעו אחרי ניצחון אחד בלבד בששת המשחקים האחרונים, כולל תבוסות 0:3 למנצ'סטר סיטי ו-1:4 ל-פ.ס.ו איינדהובן. האדומים הגיעו למשחק בלב סערה סביב הראיון של מוחמד סאלח נגד מאמנו. הרדס שמו את הכול בצד, הציגו משחק נהדר באיטליה וניצחו בזכות שער של דומיניק סובוסלאי בדקה ה-88.

מי שניצחה אבל התעסקה בדברים אחרים זו ברצלונה. הקטלונים שאירחו לראשונה בליגת האלופות בקאמפ נואו המשופץ ניצחו 1:2 את איינטרכט פרנקפורט בזכות צמד נגיחות של ז'ול קונדה. התקשורת אחרי הניצחון ששמר לברצלונה על סיכוי לשמייניה הראשונה, התעסקה בעיקר בלאמין יאמל שספג צהוב שלישי וייעדר מהמשחק הבא. הכוכב הצעיר הוחלף בדקה ה-89, וירד זועם מהמגרש תוך כדי שהוא מבצע תנועות לעבר הספסל.

היסטוריה במינכן

במארקה כתבו: "ימאל ירד מהדשא כשהוא לא מסתיר את זעמו ומבצע תנועות לספסל שהבהירו את זה. זו לא הפעם הראשונה שהוא מתנהג ככה". על קונדה נכתב: "הוא הציל עונה שלמה עם הצמד הזה. לא פחות. הפסד היה מסבך את ברצלונה בהמשך הדרך באלופות".

במשחקים נוספים: לנארט קארל בן ה-17 של באיירן מינכן הבקיע את שערו השלישי העונה בליגת האלופות. הבווארים ניצחו 1:3 את ספורטינג ליסבון. קארל הפך לשחקן הצעיר בהיסטוריה שמבקיע בשלושת המשחקים הראשונים בליגת האלופות בהם הוא משחק. במקביל אתלטיקו מדריד ניצחה 2:3 את פ.ס.ו איינדהובן. אלופת העולם צ'לסי הפסידה 1:2 לאטאלטנה.

עוד רגע שלא נשכח מהערב היה החמצת הענק של החלוץ המרוקאי של אולימפיאקוס איוב אל-כעבי. הכוכב של היוונים עבר את טמירלאן אנרבקוב השוער של קאיראט אלמטי של עופרי ארד הפצוע ודן גלזר ששיחק 90 דקות. החלוץ החמיץ ממטרים ספורים מול שער ריק. ההחמצה לא תטריד יותר מדי את מנוחתו, כי היוונים ניצחו 0:1. במשחק נוספים מונאקו ניצחה 0:1 את גלאטסראיי הטורקית. טוטנהאם הביסה 0:3 את סלביה פראג.

המשחקים המלאים של ערב ליגת האלופות:

קייראט – אולימפיאקוס: 1:0

באיירן מינכן – ספורטינג ליסבון: 1:3

מונאקו – גלאטסראיי: 0:1

אטאלנטה – צ'לסי: 1:2

ברצלונה – פרנקפורט: 1:2

אינטר – ליברפול: 1:0

פ.ס.וו איינדהובן – אתלטיקו מדריד: 3:2

אוניון סן ז'ילואז – מארסיי: 3:2

טוטנהאם – סלביה פראג: 0:3