הותר לפרסום. המשטרה פשטה הלילה על נגד ארגון הפשע "בכרי" ובכירי עיריית נצרת בעבר ובהווה.

מאות שוטרים של המחוז הצפוני פשטו הלילה, בתום חקירה סמויה ארוכה שנוהלה ביחידה המרכזית של מחוז צפון על מתחמים השייכים לבכירי ארגון הפשע "בכרי" ועצרו לחקירה מספר בכירים בארגון וכן מספר אנשי עסקים ובכירים לשעבר ובהווה בעיריית נצרת בפרשייה שזכתה לשם "מבוך הכסף".

המעורבים חשודים כי העבירו סכומי כסף מקופת העירייה לאנשי ארגון "בכרי" ולמעשה רוקנו את הקופה הציבורית מעשרות מיליוני שקלים, מה שהביא לפגיעה קשה במצבה הכלכלי של העיר נצרת ובאיכות חייהם של תושבי המקום. במסגרת החקירה נאספו ראיות לכאורה המצביעות על כך שארגון הפשע השתלט על ההתנהלות הכלכלית של העיריה וגרם לעובדים בכירים במקום לקחת חלק במנגנון העברת הכספים לארגון ולהלבנת הון.

ארגון בכרי – מחולל הפשע בצפון

ארגון הפשע "בכרי" נקשר בפעילות עבריינית ענפה בכל אזור הצפון ומרכזו בעיר נצרת. ארגון זה פועל בגביית דמי חסות, סחיטה באיומים, השתלטות על מכרזים ובשנים האחרונות נקשר על פי החשד למספר רב של אירועי רצח קשים על רקע מאבקי כוחות עם ארגוני פשע נוספים.

כזכור, בשבוע שעבר נחשפה פרשיית "הנסיך" במסגרתה הופעל עד מדינה בארגוני הפשע "אבו לטיף" ו"חרירי" במסגרתה נעצרו מספר רב של חשודים משני הארגונים ובתוכם אחד מראשי ארגון "אבו לטיף" נדאל אבו לטיף.

בהמשך היום ובהתאם לממצאי החקירה צפויה היחידה המרכזית של מחוז צפון לבקש להאריך את מעצרם של המעורבים המרכזיים בבית משפט השלום בנוף הגליל- נצרת.

במשטרה אומרים: "מדובר בפעילות התקפית נוספת ומשמעותית אותה מוביל מפקד מחוז צפון, ניצב מאיר אליהו, נגד ארגוני הפשע הפועלים באזור הצפון ופוגעים באופן ישיר ועקיף בביטחונם ואיכות חייהם של תושבי האזור וזאת במטרה לממש את יעדי מפכ"ל המשטרה רנ"צ דני לוי למוטט את ארגוני הפשע".