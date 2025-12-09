המשטרה פנתה ליועצת המשפטית לממשלה בבקשה לחקור באזהרה את חברת הכנסת נעמה לזימי, בחשד להפרעה לשוטר במהלך מילוי תפקידו. היועמ"שית דחתה את הבקשה

משטרת ישראל ביקשה אישור מהיועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, לחקור באזהרה את חברת הכנסת נעמה לזימי (מפלגת העבודה) הבקשה נוגעת לחשד לביצוע עבירת הפרעה לשוטר במילוי תפקידו.

על פי הדיווח של אבישי גרינצייג בערוץ i24NEWS, ברקע לבקשת החקירה, נטען כי חברת הכנסת לזימי הפריעה לכוחות המשטרה במהלך ניסיון לתפוס טלפון נייד של אדם החשוד בעבירות פליליות. המשטרה ביקשה, אפוא, לחקור את לזימי באזהרה בגין חשד זה.

החקירה הפלילית של חבר כנסת מחייבת אישור מיוחד מטעם היועצת המשפטית לממשלה. על פי הדיווח, היועמ"שית בחנה את הבקשה והחליטה לדחות אותה.