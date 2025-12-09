בהשקה של הספר ״תנו לאבנים לדבר״ על עיר דוד. השתתף שגריר ארה״ב בישראל האקבי שנזף בישראל: "לעם היהודי יש את הסיפור הכי מדהים בעולם, ספרו אותו"

הערב (שני) התרחש בירושלים השקה של הספר "תנו לאבנים לדבר" של דרון דורון ספילמן, על עיר דוד. באירוע השתתף שגריר ארה״ב בישראל מייק האקבי שנזף בישראל: "לעם היהודי יש את הסיפור הכי מדהים בעולם, אז ספרו אותו"

שגריר ארה"ב פתח בנושא ההסברה: "לעם היהודי יש את הסיפור הכי מדהים בעולם, אז ספרו אותו, זה סיפור נפלא שצריך לספר, ויש לכם את ההוכחות. יש לכם את התנ"ך. ולמען השם, אני אומר תשתמשו בו ותספרו אותו באומץ ובנחישות. אל תדברו בהתנצלות כאילו, ׳טוב, לא רציתי להזכיר את זה , אבל שתדעו, יש לנו איזה מקום פה׳ – לא! תגידו, ׳אתם יודעים שההיסטוריה שלנו נמשכת 3,800 שנה ושאפשר לעקוב אחרי המסלול הישיר שלה מאז ועד היום? יש נבואות לאורך כל התנ"ך שמתארות דברים שאנחנו רואים במו עינינו".

לאחר מכן התייחסה אקבי לרשתות החברתיות: "אנחנו חייבים להשתמש בכלים שזמינים לנו היום. הרשתות החברתיות הורסות את המוחות של צעירים רבים כי הם נשאבים לבורות דרך טיקטוק. זה מאוד מסוכן, והדרך הטובה ביותר להילחם בזה היא לשחק במגרש שבו המשחק מתנהל. אני, אני פוגש יותר מדי אנשים שאומרים, "אני לא רוצה להיכנס לרשתות החברתיות. זה ביוב מגעיל."

"כן, זה כך. אבל שם המשחק מתנהל. רוצה לנצח במשחק? שחק במקום שבו המשחק מתנהל. הוא מתנהל ברשתות החברתיות. הוא מתנהל ביוטיוב. הוא מתנהל במכשיר הקטן שנקרא אייפון. אז קח את המסר הזה למקום שבו אנשים מקבלים את המידע שלהם", סיים האקבי.