חברת הכנסת גלית דיסטל יצאה נגד עיתונאי ערוץ 13, והקריאה רשימה שלהם יחד עם ההערכה שלה לאיזה צד הם משתייכים במפה הפוליטית. העיתונאית מוריה אסרף לא אהבה את ההערכה של חברת הכנסת ויצאה נגדה בשידור

חברת הכנסת גלית דיסטל יצאה נגד עיתונאי ערוץ 13, והקריאה רשימה שבה נכתבה גם ההערכה שלה לאיזה צד הם משתייכים במפה הפוליטית.

לדבריה, מגישים ועיתונאים רבים בחדשות 13 מזוהים כשמאל או כ"לא מובהק"- כלומר לא ניתן לדעת מה הדעה הפוליטית שלהם בבירור.

הקטע הזה שודר בתוכנית של מוריה אסרף ואייל ברקוביץ' בערוץ 13, כאשר לאחר מכן השניים תקפו את דיסטל בחזרה. ברקוביץ' אמר בתגובה: "גלית דיסטל מטומטמת. אם אתה לא צועק 'ביבי המלך' אתה לא ימין".

לאחר מכן אמרה מוריה אסרף כי "לא מובהק זה הכי מעליב". ברקוביץ' הוסיף ואמר כי לציבור ידוע מהן דעותיה הפוליטיות של אסרף: "את ימין מובהק, את ימין על מלא. אני יודע שגם באת מבית של ימין אבל אם את לא צועקת 'ביבי המלך' אז את 'לא מובהק'".

עוד באותו נושא גלית דיסטל: "אין אחד בקואליציה הזו שלא שילם מחירים אישיים" 17:39 | חדשות סרוגים 4 0 😀 👏

יובל שגב, הכתב הפוליטי של חדשות 13, שגם שמו הופיע ברשימה של גלית דיסטל, אמר: "אני חושב שלא מובהק זו המחמאה הכי גדולה שאפשר לקבל בדור שלנו היום".