גבר נפגע באורח קשה מירי באום אל פאחם. מדובר בירי השני היום (שלישי) במגזר הערבי לאחר שגבר נרצח מירי במעלה עירון הסמוכה לחיפה, ואחד נוסף נפצע.

מהמשטרה נמסר: "שוטרי תחנת אום אל פחם נמצאים במקום והחלו באיסוף ממצאים יחד עם חוקרי הזיהוי הפלילי ומבצעים מחסומים וסריקות באזור לאיתור חשודים במסגרת החקירה שנפתחה. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי והנסיבות בבדיקה".

ממד"א נמסר: " בשעה 18:48 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב גלבוע על פצוע מאירוע אלימות באום אל פחם. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח העמק, גבר כבן 30 במצב קשה עם פציעות חודרות".

פראמדיק מד"א מוחמד חוסין וחובש בכיר במד"א סאמי אלחסן סיפרו: "קיבלנו דיווח על גבר שנפצע באירוע אלימות. כשהגענו למקום ראינו את הפצוע, גבר כבן 30, שהיה מעורפל הכרה וסבל מפציעות קשות וחודרות בגופו. ישר ידענו שמצבו קריטי. תוך מתן טיפול רפואי ראשוני, פינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לחדר הטראומה בבית החולים כשמצבו מוגדר קשה ולא יציב."

כאמור מוקדם יותר היום שני גברים נורו במעלה עירון הסמוכה לחיפה. מותו של אחד נקבע במקום והשני פונה לבית החולים במצב קשה. מהמשטרה נמסר: "שוטרי תחנת אום אל פחם נמצאים במקום והחלו באיסוף ממצאים יחד עם חוקרי הזיהוי הפלילי ומבצעים מחסומים וסריקות באזור לאיתור חשודים במסגרת החקירה שנפתחה. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי והנסיבות בבדיקה".