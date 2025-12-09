משה פייגלין תוקף בחריפות את הפרקליטות הצבאית ואת הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי, ואומר כי ההנחיות שלהם הן אלו שגרמו לרצח של חיילי צה"ל ושל הנכד שלו

חבר הכנסת לשעבר, משה פייגלין, תוקף בחריפות את הפרקליטות הצבאית ואומר כי ההנחיות שלהם הן אלו שגרמו לרצח של חיילי צה"ל ושל הנכד שלו.

בראיון לפודקאסט "הכל פתוח" בהגשת אביב שושן אמר פייגלין: "מי שאחראי לרצח, כן לרצח, של חיילי צה"ל, זה לא החמאס. החמאס הוא רק הנחש. "הטוב שבנחשים רצוץ את מוחו", עכשיו אתמול מחר".

פייגלין נשאל על ידי המראיין אבי שושן: "אז מי רצח אותו? הפרקליטות הצבאית". פייגלין ענה באופן חד משמעי: "כן".

שושן המשיך ושאל: "אתה חושב שיפעת תומר ירושלמי, בהנחיות שלה, רצחה את הנכד שלך?". פייגלין השיב בלי למצמץ: "כן. כן".

כשנשאל על העונש שהוא חושב שצריך להיות מוטל עליה, אמר פייגלין: "אסור שהם יראו אור יום. כלא לכל החיים. זו בגידה מהרף הגבוה ביותר שיכול להיות".

לאחר מכן פייגלין חזר על דבריו ואמר: "היא רצחה את הנכד שלי". פייגלין הוסיף ואמר: "לא הסלתי אפילו רסיס דמעה כשנדמה היה שהיא פטרה אותנו מנוכחותה בעולם הזה".