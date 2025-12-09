סכר ענק שנבנה בניגוד לחוק מייבש את שמורות הטבע הישראליות ביו"ש ומשמש להשתלטות על מאות דונמים. רגבים: "הפרה בוטה של הסכמי אוסלו ופיגוע אקולוגי"

תנועת רגבים שיגרה מכתב דחוף לשר הביטחון ישראל כ"ץ ולראשי המינהל האזרחי, בדרישה להרוס סכר בלתי חוקי שהוקם על ידי פלסטינים בנחל דומא שבהר חברון וייבש את סכר אדוריים.

הפלסטינים הקימו סכר מאסיבי שחוסם את ערוץ הנחל המקורי. המים, שאמורים לזרום באופן טבעי אל סכר אדוריים אתר טבע ותיירות באזור נבזזים לטובת מאגר פלסטיני פיראטי. כתוצאה מהשוד סכר אדוריים עומד יבש לחלוטין, בניגוד למצבו הטבעי בעבר.

בפנייה, עליה חתום עו"ד בועז ארזי מתנועת רגבים, נחשף כי זה רק קצה הקרחון. סביב המאגר הפיראטי נפרסה רשת ענפה של צינורות השקיה ובוצע גידור של שטחים גדולים הגידור מאפשר השתלטות חקלאית על מאות דונמים של אדמות באזור.

ברגבים מתריעים כי מעבר לגזל הקרקעות, מדובר באסון סביבתי. העבודות כוללות חציבה פראית, פגיעה בנוף והרס בית הגידול הטבעי של בעלי החיים והצמחייה באזור. בנוסף, מדגישים ברגבים כי ההקמה והטיית המים מהווים הפרה בוטה של הסכמי אוסלו (הסכמי הביניים), המחייבים תיאום מלא בכל הנוגע לתשתיות מים – תיאום שלא התבצע מעולם.

רועי דרוקר רכז יו"ש ברגבים: "הרשות הפלסטינית מבצעת טרור אקולוגי חמור ומשתלטת על משאבי הטבע של יהודה ושומרון. הסכר בנחל דומא הוא סמל של חוצפה – הם גונבים את המים, מייבשים את סכר אדוריים ומשתמשים במים הגנובים כדי להשתלט על עוד ועוד שטחים. אנו דורשים לעצור את הפגיעה החמורה בטבע ולהשיב את הריבונות והמשילות"