יום שישי: מעונן עד מעונן חלקית. גשמים מקומיים יוסיפו לרדת מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. עד שעות הצהריים עדיין ייתכנו סופות רעמים בודדות. קיים חשש משטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. משעות הצהריים הגשמים ייחלשו. הטמפרטורות יעלו במקצת, אך עדיין תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.