מזג אוויר מתהפך בצורה קיצונית: תחול ירידה ניכרת בטמפ' ויהיה קר מהרגיל. יירדו גשמים חזקים בכל הארץ מלווים ברוחות וסופות רעמים. הצפות ושטפונות צפויים בכל רחבי הארץ. שלג החל לרדת הערב בחרמון
יום רביעי: בצפון הארץ ובמרכזה ירדו ממטרים מלווים בסופות רעמים. במישור החוף ובשפלה חשש להצפות. ינשבו רוחות ערות, בעיקר לאורך מישור החוף ובהרים. הגשם יתפשט בהדרגה עד הנגב. בנחלי במדבר יהודה ובים המלח קיים חשש משטפונות.
יום חמישי: גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים ירד מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. בדרום הנגב ייתכן גשם מקומי. קיים חשש לשטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח וצפון הערבה. חשש חמור להצפות לאורך מישור החוף ובשפלה. ינשבו רוחות ערות. הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה.
יום שישי: מעונן עד מעונן חלקית. גשמים מקומיים יוסיפו לרדת מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. עד שעות הצהריים עדיין ייתכנו סופות רעמים בודדות. קיים חשש משטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. משעות הצהריים הגשמים ייחלשו. הטמפרטורות יעלו במקצת, אך עדיין תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
יום שישי: מעונן חלקית, בצפון הארץ ובמרכזה עדיין יתכנו גשמים מקומיים שברובם קלים. תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהינה רגילות לעונה.
