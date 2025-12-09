המגן בלם של מכבי חיפה, רמי גרשון, הודיע על פרישה מכדורגל. גרשון ימשיך במועדון וישמש כסקאוט במחלקת איתור שחקנים.

רמי גרשון התחיל את דרכו בכדורגל הישראלי במחלקת הנוער של הפועל ראשון לציון. בעונת 2006 הוא עלה לקבוצה הבוגרת, שיחק שם שלוש שנים ושימש כקפטן. משם יצא למסע מרשים באירופה, רמי עבר לשחק בסטנדרד ליאז' הבלגית והמשיך משם לקורטרייק, סלטיק הסקוטית, בוורן ובסופו של דבר נרכש על ידי גנט, שם היה חלק משמעותי בזכייה באליפות היסטורית והופיע עם הקבוצה בשלב הבתים של ליגת האלופות.

רמי גרשון שיחק 26 משחקים בנבחרת ישראל הוא לקח חלק בקמפיינים של מוקדמות היורו והמונדיאל וכבש שני שערים. אחד השערים זכור במיוחד, ב-3-3 מול נבחרת פורטוגל של כריסטיאנו רונאלדו באצטדיון רמת גן.

בקיץ 2017 חזר לישראל וחתם במכבי חיפה. למרות הניסיון העשיר באירופה, זו הייתה הופעת הבכורה שלו בליגת העל. בכרמל שיחק גרשון 133 פעמים בכל המסגרות. הוא זכה עם הקבוצה בשלוש אליפויות, גביע הטוטו, פעמיים אלוף האלופים והעפיל עם הקבוצה לשלבי הבתים של כל שלושת המפעלים האירופים – ליגת האלופות, הליגה האירופית והקונפרנס ליג.



בסרטון הפרישה שחקן ההגנה מסכם את התחנות בקריירה שלו ומסיים: "כדורגל זה מה שנשמתי וחלמתי מגיל אפס ואני מודה על כל רגע ורגע. אין יום שאני לא מודה לאלוהים שזכיתי לעבור חיים שכאלה, תחושה של שלמות. אני מרגיש ויודע ושלם עם עצמי שעשיתי תמיד את המקסימום שלי, לא סטיתי מהדרך. הרגע הכי מתוק זה האליפות הראשונה עם מכבי. אחרי שנים מאוד קשות של המועדון וגם שלי באופן אישי, הצלחנו לעשות את זה. זיקוקים ואורות. רגע מדהים שאקח לכל החיים".