מזכיר המדינה האמריקאי מרקו רוביו התייחס לראשונה ללחימה בין תאילנד וקמבודיה, וקרא לצדדים לחזור למסגרת הסכם השלום אותו גיבש טראמפ לפני שבועות בודדים

מזכיר המדינה של ארצות הברית, מרקו רוביו, יצא בהתייחסות ראשונה להידרדרות בין תאילנד וקמבודיה, שמנהלות כעת לחימה לאורך קו הגבול בין המדינות. רוביו הביע דאגה משמעותית כתוצאה מהלחימה, והפציר לחזור לתנאי הסכם השלום שגיבש טראמפ לפני שבועות בודדים.

לאחר שבימים האחרונים, התגברה העוינות בין המדינות השכנות, תאילנד וקמבודיה, שני הצדדים התדרדרו ללחימה, כאשר תאילנד אפילו הוציאה פשיטות אל תוך שטח קמבודיה.

כעת, מזכיר המדינה (שר החוץ) של ארצות הברית, יוצא בהתייחסות ראשונה להתפתחויות.

רוביו ומשרד מזכירות המדינה פרסמו הודעה בה הסבירו: "ארצות הברית רואה בחשש רב את המשך הלחימה בנקודות מרובות לאורך גבול תאילנד-קמבודיה. אנו מפצירים במושגים החזרים ביותר לעצירה מיידית של הלחימה, הגנה על אזרחים, וחזרה מיידית לצעדים מפיגי מתח על בסיס הסכם השלום מה-26 באוקטובר".

טראמפ עצמו התגאה בגיבוש ההסכם, שהביא, לפחות אז, לעצירה של הסכסוך בין המדינות, שכעת התלקח מחדש והגיע לרמות חריפות אף יותר.