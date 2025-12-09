חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 09.12.2025 / 16:34

מערכת הגשם החורפית והקיצונית עלולה להשפיע על לוחות הזמנים של הטיסות בימים הקרובים. אם אתם אמורים לטוס, כדאי שתהיו מעודכנים בכל הפרטים

השירות המטאורולוגי פרסם עדכון מקיף בנוגע למערכת גשם חריגה ומשמעותית המכונה "ביירון", אשר צפויה להשפיע על מזג האוויר בישראל החל מהיום (שלישי) ובעקבות גם בנתב"ג ובשדה התעופה רמון נערכים לתרחישים אפשריים, שבהם טיסות עלולות להתעכב או להתבטל. בהמשך לדיון היערכות שקיים מנכ״ל משרד התחבורה, בעקבות התרעת מערכת מזג האוויר וסופת “ביירון” הצפויה להיכנס לאזורנו, רשות שדות התעופה נערכת ליישום כלל הנהלים הנדרשים לתפעול נמלי התעופה. בהודעה שפרסמה רשות שדות התעופה, נכתב כי במהלך היום ועד יום שישי, 12.12.25, צפויה לפקוד את ישראל מערכת חורפית הכוללת רוחות חזקות, גשמים עזים וסופות רעמים. עוד באותו נושא היערכות שיא: רוחות של 100 קמ"ש, גשמים עזים וברד 08:22 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏 עוד נכתב כי "בעקבות תנאי מזג האוויר החריגים הצפויים בימים הקרובים, אנו מבקשים מציבור הנוסעים להיות ערוכים לשינויים אפשריים בלוחות הטיסות, לעקוב אחר עדכוני חברות התעופה ולהיערך בהתאם".

