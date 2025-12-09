תיעוד מיוחד ומטלטל ממעמקי רצועת עזה: תיעוד מתוך מנהרת "דרור לבן" ברפיח, אשר שימשה את חמאס להחזקת גופתו של סגן הדר גולדין ז"ל, שנפל בצוק איתן

פרטים חדשים נחשפים מהמבצע להשבת גופתו של סגן הדר גולדין ז"ל, שנפל בקרב ברפיח במהלך מבצע צוק איתן ב-2014.

הערב תשודר בכאן חדשות הכתבה המלאה, הכוללת תיעוד מיוחד ראשון מתוך מנהרת "דרור לבן" – מנהרת ענק ששוכנת מתחת לרפיח, ואשר שימשה את ארגון הטרור חמאס להחזקת גופתו של סגן גולדין ז"ל במשך שנים.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . WhatsApp Video 2025 12 09 At 16.19.20

הכתב איתי בלומנטל נכנס למנהרה המורכבת יחד עם הלוחמים אשר לקחו חלק במבצע הממושך והקשה להשבת גופת סגן גולדין. הכתבה תתמקד בסיפורם של הלוחמים אשר "לא ויתרו על הדר" ובמאמצים הארוכים שהושקעו מתחת לפני הקרקע ברצועה.