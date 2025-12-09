גופה אותרה בבור עמוק בכפר הנוער כפר זוהרים שנמצא בדרום מועצה אזורית מטה יהודה. שוטרי תחנת קרית גת פתחו בחקירה
מהמשטרה נמסר: "השוטרים וחוקרי הזיהוי הפלילי שהגיעו למקום החלו באיסוף ממצאים ובדיקת נסיבות האירוע. הגופה תשלח לבדיקה במכון לרפואה משפטית".
מדוברות כבאות והצלה נמסר: "צוותי כבאות והצלה מתחנות מחוז דרום וירושלים בסיוע יחידות החילוץ המחוזיות, הוזנקו לפני זמן קצר לשטח מיוער סמוך לכפר זוהרים בעקבות דיווח על אדם שאותר בבור".
"עם הגעת הכוחות למקום זוהה אדם בתחתית הבור, כשהוא ללא הכרה כך על־פי הדיווח הראשוני. לוחמי האש מיחידות החילוץ של כבאות והצלה לישראל מחוז דרום וירושלים בסיוע יחידת להבה, פועלים כעת בזירה ומבצעים פעולות חילוץ, תוך שימוש באמצעים יעודיים לצורך הגעה בטוחה לאדם בבור והוצאתו".
