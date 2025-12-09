ראש השב"כ לשעבר, רונן בר, הופיע הבוקר באופן נדיר בכנס שבוע הסייבר של אוניברסיטת תל אביב והתייחס למחדלי 7 באוקטובר, לקריאות לחקירה ולתפקיד הדרג המדיני.

לדברי בר: "האנשים שלנו עמדו מאחורי ההבטחה שזה המינכן שלנו", והוסיף הצהרה ברורה לגבי המשך הפעילות הביטחונית: "נותרו שני אדריכלים של הטבח, נסגור איתם חשבון".

בר התייחס לסוגיית האחריות והטיל ביקורת מרומזת על הדרג המדיני וראש הממשלה נתניהו: "אחריות בראייתי לפחות היא אינסופית. אי אפשר לפזר אותה, אפשר רק לקחת. ובמנהיגות מוטב לקחת אחריות על כשלים ולא קרדיט על הצלחות".

בר קרא להקים גוף חקירה רשמי ובלתי תלוי לבדיקת הכשלים: "הדרך היחידה לעשות תחקיר כולל לכשל הזה, לדעת באמת מה קרה, איך הגענו ולמה לא מנענו – לפוגג את הקונספירציות המסוכנות שמסכנות את המשך קיומנו. היא רק באמצעות ועדת חקירה ממלכתית".