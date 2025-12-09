ראש השב"כ לשעבר, רונן בר, הופיע הבוקר באופן נדיר בכנס שבוע הסייבר של אוניברסיטת תל אביב והתייחס למחדלי 7 באוקטובר, לקריאות לחקירה ולתפקיד הדרג המדיני.
לדברי בר: "האנשים שלנו עמדו מאחורי ההבטחה שזה המינכן שלנו", והוסיף הצהרה ברורה לגבי המשך הפעילות הביטחונית: "נותרו שני אדריכלים של הטבח, נסגור איתם חשבון".
בר התייחס לסוגיית האחריות והטיל ביקורת מרומזת על הדרג המדיני וראש הממשלה נתניהו: "אחריות בראייתי לפחות היא אינסופית. אי אפשר לפזר אותה, אפשר רק לקחת. ובמנהיגות מוטב לקחת אחריות על כשלים ולא קרדיט על הצלחות".
בר קרא להקים גוף חקירה רשמי ובלתי תלוי לבדיקת הכשלים: "הדרך היחידה לעשות תחקיר כולל לכשל הזה, לדעת באמת מה קרה, איך הגענו ולמה לא מנענו – לפוגג את הקונספירציות המסוכנות שמסכנות את המשך קיומנו. היא רק באמצעות ועדת חקירה ממלכתית".
ששון
ששון
אני מציע שתסגור עם יצחק עמית מי יחקור בועדת חקירה ממלכתית אתה צריך להתבייש לצאת מהבית ולא לקבוע מי יחקור16:21 09.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ציפיק
ציפיק
רונן בר יודע טוב מאוד שנהנתניהו אשם בטבח 7.10.23 ושהוא איש רופס שהתנגד לפעולות כנגד סינוואר וחמאס. הגיע הזמן שידבר בפתיחות. נהנתניהו מחריב ישראל וחייב להסתלק מהשלטון.16:28 09.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רונן
רונן
צודק במיליון %16:43 09.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אסופית
אסופית
זה הוא לא אני16:54 09.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
גדי
גדי
לך למקלט ואל תצא כבר עשית יותר מידי נזק למדינה עוד יש לך חוצפן לדבר אה אני צריך לפיד הוא ישלח מישהו לעצור אותי17:12 09.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
