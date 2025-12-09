שני גברים נפצעו מירי במעלה עירון הסמוכה לחיפה. השניים פונו לבית החולים באורח אנוש וקשה

האלימות במגזר הערבי: שני גברים נפצעו היום (שלישי) מירי במעלה עירון הסמוכה לחיפה. אחד מהפצועים באורח אנוש, והשני פונה לבית החולים במצב קשה.

מהמשטרה נמסר: "שוטרי תחנת אום אל פחם נמצאים במקום והחלו באיסוף ממצאים יחד עם חוקרי הזיהוי הפלילי ומבצעים מחסומים וסריקות באזור לאיתור חשודים במסגרת החקירה שנפתחה. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי והנסיבות בבדיקה".

אמש פורסם כי שלושה בדואים נפצעו מדקירות בעקבות קטטה שהתפרצה בין שתי חמולות – גרגאווי ואבו טהא. הרקע לסכסוך הוא נקמת דם של חמולה בחמול השנייה מהפזורה הבדואית בנגב.חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח סורוקה שני פצועים עם פציעות חודרות, בהם: צעיר בן 24 במצב קשה, בהכרה וגבר כבן 30 במצב קשה.