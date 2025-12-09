הותר לפרסום כי המשפחה פיענחה תיק רצח במגזר הערבי, בו אדם נורה למוות ו-2 נוספים נפצעו במספרה בכפר ברא. החשוד, תושב כפר קאסם בן 18, נעצר והוגש נגדו כתב אישום על רצח בנסיבות מחמירות

המאבק בפשיעה בחברה הערבית: היחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב שרון במחוז מרכז פיענחה היום (שלישי) תיק רצח נוסף בכפר ברא, שהתרחש במאי האחרון ובו תושב האזור נורה למוות במספרה. בהתאם לממצאי החקירה, הוגש היום כתב אישום חמור נגד הנאשם בגין רצח בנסיבות מחמירות.

חקירת האירוע נפתחה ב-9 במאי, לאחר שדווח על אירוע ירי במספרה בכפר ברא, במהלכו גבר בן 27 נורה למוות באמצעות אקדח ו-2 אנשים נוספים נפצעו באורח בינוני. שוטרי התחנה והזיהוי הפלילי אספו ממצאים בזירה, לרבות פורנזיים וחומרי תיעוד וניתוחם, לצד ניהול חקירה מקצועית ביל"פ שרון עד לחשיפת זהות החשוד – תושב כפר קאסם בן 18, שביצע את הרצח על רקע סכסוך בגין בעלות על קרקע הנמצאת בכפר.

כאמור, עם התקדמות החקירה אספו וניתחו חוקרי יל"פ שרון את מכלול הראיות, לרבות עדויות וסרטונים, שסייעו בקידום הפענוח והכרת הנסיבות – לפיהן הנאשם ואדם נוסף נסעו לשטחי הרש"פ יום לפני הרצח, הצטיידו ברכב שעליו הותקנה לוחית רישוי מזויפת והתחמשו בכלי נשק. למחרת הגיעו הנאשם והאדם הנוסף לכפר ברא ובתום מעקב ותצפית אחר הקורבן, זיהו כי הוא נכנס למספרה וכעבור זמן קצר ביצעו ירי בתוך המספרה לעבר הקורבן שמותו נקבע במקום ו 2 אנשים נוספים שנפצעו כתוצאה מהירי לאחר ששהו באותה עת במספרה.

מעצרו של הנאשם הוארך בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה ובסיומה גובשה התשתית הראייתית הנדרשת לשם הגשת כתב אישום חמור ובקשת מעצרו עד תום ההליכים, בגין רצח בכוונה בנסיבות מחמירות, ניסיון רצח, חבלה חמורה בנסיבות מחמירות, נשיאת נשק ותחמושת ועוד.

פענוח זה היום מצטרף לשורת פענוחים נוספים במחוז מרכז, הנאמדת על 27% ברמה הכללית ו-23% פענוחי תיקי רצח ברחוב הערבי. במשטרה אמרו כי צפויים כתבי אישום נוספים בהתאם להתפתחות החקירות.