על פי גורמים בסביבתו, ההגעה מתוכננת בפרופיל נמוך והרחק מאור הזרקורים, בעיצומה של העונה ובתזמון שאינו שגרתי, על רקע תקופה מאתגרת במיוחד והחלטה לקחת הפוגה קצרה מהשגרה המקצועית

רונאלד אראוחו, בלם ברצלונה ואחד מהקפטנים של הקבוצה, צפוי להגיע היום (שלישי) לישראל לביקור פרטי. כך פורסם ב-ONE. על פי הדיווח מדובר בשהות מתוכננת מראש שאינה קשורה לפעילות ספורטיבית, אלא לביקור אישי שיכלול סיורים באתרים דתיים וביקור בכנסיות.

הביקור מגיע בתקופה רגישה עבור אראוחו, לאחר שבמשחק האחרון מול צ'לסי הורחק ונמצא שוב במוקד ביקורת ציבורית. בשבועות האחרונים ספג הבלם ביקורות נרחבות סביב הופעותיו במסגרת האירופית, דבר שהגביר את העיסוק סביב מצבו האישי. במועדון הקטלאני מציינים כי הנושא מטופל ברצינות, וכי השחקן זוכה לליווי ולתמיכה מלאה. גם שחקן העבר ג'רארד פיקה התייחס לאחרונה לנושא וקרא לשמור על בריאותו המנטלית של הבלם, תוך הבעת תמיכה בהחלטתו לקחת הפוגה קצרה מהשגרה.

במועדון הקטלאני מתייחסים להיעדרות הקצרה כחלק מתהליך אישי ולא כמהלך חריג. במועדון מדגישים כי אין שינוי במעמדו של אראוחו בסגל וכי הוא ממשיך להיחשב לשחקן מרכזי בתכניות המקצועיות, הן בזכות תרומתו המקצועית והן בשל תפקידו כאחד מהקפטנים בסגל. הצוות המקצועי וההנהלה עודכנו בפרטי הביקור ומלווים את השחקן לאורך התקופה.

אראוחו נחשב לדמות מובילה בחדר ההלבשה של הקבוצה הקטלאנית ולאחד השחקנים המזוהים ביותר עם המועדון בשנים האחרונות. מעבר ליכולת על כר הדשא, הוא נתפס כגורם משמעותי בהובלת הקבוצה, דבר שהפך את העיסוק סביב מצבו האישי לנושא שזכה להתייחסות רחבה גם מחוץ למסגרות המקצועיות.

ביקורו בישראל, על פי הערכות, ייעשה בפרופיל נמוך וללא הופעות פומביות. מטרת השהות היא ניתוק מהשגרה הלחוצה של מועדון הפאר מקטלוניה ומציאת מרחב שקט, לפני חזרה מחודשת לפעילות מלאה בשורות הקבוצה.