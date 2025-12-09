דו"ח חדש: ירידה דרמטית בפיגועים בכביש אלון במקביל להקמת חוות באזור. ישראל גנץ: "מדובר בשינוי מהותי של התפיסה הביטחונית באזור כולו"

דו"ח חדש של איגוד החוות ומועצת בנימין חושף ירידה דרמטית בפיגועים בכביש אלון במקביל להקמת חוות באזור. ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ: "מדובר בשינוי מהותי של התפיסה הביטחונית באזור כולו". מנכ"ל איגוד החוות עמיחי שוהאט: "הנתונים מוכיחים – החוות משנה את המציאות בשטח"

כביש אלון הוא אחד הצירים הקריטיים ביהודה ושומרון. הוא מחבר בין מועצת בנימין לבקעת הירדן. הכביש נחשב במשך שנים רבות לאחד הכבישים המסוכנים ביותר באזור. מדי יום התקבלו דיווחים על זריקות אבנים ובקבוקי תבערה שפגעו בנוסעים הישראלים והעמידו אותם בסכנה.

עוד באותו נושא עשרות צווי הריסה הוטלו ביו"ש, חשש בהתיישבות מגל הרס נרחב 21:01 | שמחה רז 15 0 😀 👏

עם הקמת החוות האסטרטגיות לאורך הכביש בשנים האחרונות, התמונה השתנתה באופן דרמטי. דו"ח חדש של איגוד החוות ומועצת בנימין חושף כיצד החוות סייעו למערכת הביטחון לשלוט בכביש ולהגן עליו, ובכך גרמו לירידה חסרת תקדים באירועי הפח"ע.

משלוש חוות ל-13: מ-459 פיגועים ל-52

לפי הנתונים, ב-2022, כשהיו שלוש חוות בלבד בשטח, אירעו 459 מקרים של פח"ע. ב-2023, עם שישה חוות, נרשמה ירידה ל-314 אירועים, וב-2024, כשמספר החוות עלה ל-11, חלה צניחה ל-126 אירועים בלבד. במחצית הראשונה של 2025, עם 13 חוות על הציר, דווחו רק 52 אירועים – נתון שמצביע על המשך מגמת הירידה גם השנה.

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, אמר: "החוות האסטרטגיות הן לא רק תוספת פיזית בכביש – הן שינוי מהותי של התפיסה הביטחונית באזור כולו. הן מאפשרות למערכת הביטחון לפעול בצורה יעילה, ליצור שליטה ולמנוע אירועים לפני שהם מתרחשים. הנוסעים בכביש אלון היום יכולים להרגיש בטוחים יותר, וההישגים האלה אינם נובעים במקרה – זהו תוצאה של השקעה מתמשכת, תכנון ארוך טווח ועבודה קשה של כל הגורמים בשטח".

מנכ"ל איגוד החוות, עמיחי שוהאט, הוסיף: "כשיש חווה בשטח ויש בעל הבית על המרחב – יש עדר עם נערים שיוצאים למרעה, מי שמסתובב בשטח יודע להבחין במה שקורה ולדווח לכוחות הביטחון, לתת התראה ולפעול במהירות בעת הצורך. הדבר נותן שמירה מיטבית על תושבי האזור. הנתונים האחרונים מראים בצורה ברורה שהחוות משנה את המציאות בשטח: היא לא רק מפחיתה את הסיכון לפגיעות ישירות, אלא גם יוצרת הרתעה, מבטיחה שליטה ומאפשרת למערכת הביטחון למקד מאמץ בפעולות עומק יזומות".