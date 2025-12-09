אחרי עימות בין לוחמי צה"ל לבין סורים שיידו לעבר אבנים, הלוחמים נסוגו לקו הגבול החדש, ואיפשרו לטור של עשרות רכבים ובהם חמושים סורים להגיע לאזור הפעילות. צפו

שנה להפיכה בסוריה והגזרה שם מתחממת. במהלך הבוקר יצא כוח צה"ל לפעילות באזור חאן ארנבה בדרום סוריה, מעבר לקו אותו תפסה ישראל בשנה שעברה.

כמו שאירוע בשבוע שעבר תושבים מקומיים שמתנגדים לשהות צה"ל במקום, החלו בהפגנה ובידויי אבנים, הפעם זה לא הסלים לירי על כוחותינו, והסתיים בנשק קר. הלוחמים הגיבו בירי באוויר ובהמשך גם אל שניים מהמפגינים שנורו ברגליהם ונפצעו באורח קל.

לאחר האירוע, חזרו הכוחות לקו הגבול החדש, ואיפשרו לשיירה של חמושים סוריים מכוח הביטחון הפנימי להגיע לכפר ולשמור על הסדר.

החמושים נראים כשהם נוסעים על טנדרים עם דגלי סוריה כשהם צועקים סיסמאות נגד ישראל. כרגע שקט בגזרה, אבל המתח נראה שעולה.

כל האירוע הזה מתרחש סביב הלחץ הכבד שמפעילה ארה"ב על ישראל להכיל את המשטר הסורי החדש של א-שרע, עליו בונה טראמפ כבן ברית. בישראל חושדים כי מדובר בשלטון טרור של ג'יהאדיסטים שרק לבושים בחליפות אבל עלולים לתקוף את ישראל.