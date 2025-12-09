במהלך מבצע מיוחד של צה״ל בפיקוד הדרום והשב״כ, ובסיוע אמ״ן, נעצר בחודש יולי מחבל חמאס שהיה שותף בקביעת מותו של סגן הדר גולדין וחשוד כי ידע היכן נקבר ברפיח, במסגרת המאמץ להשבתו לקבר ישראל

במהלך מבצע מיוחד של כוחות צה״ל בפיקוד הדרום ושירות הביטחון הכללי, ובסיוע אגף המודיעין, נעצר בחודש יולי 2025 מרוואן אלהמץ, פעיל בארגון הטרור חמאס. על פי הודעת צה״ל והשב״כ, אלהמץ היה שותף בקביעת מותו של סגן הדר גולדין ז״ל, וחשוד כמי שידע היכן נקבר במנהרת "דרור לבן" באזור רפיח.

מבצע המעצר הוא חלק מסדרה של עשרות מבצעים חשאיים שבוצעו בחצי השנה האחרונה, במסגרת מאמץ מתמשך של כוחות צה״ל בפיקוד הדרום והשב״כ, בהכוונת אמ״ן, להשבת סגן הדר גולדין לקבר ישראל.

כזכור, לאחר יותר מ־11 שנים מאז שנפל במבצע "צוק איתן" ונשבה בידי חמאס, גופתו של הדר גולדין הי"ד שבה לישראל בתחילת חודש נובמבר והובאה למנוחות כשהיא מלווה בהמוני בית ישראל