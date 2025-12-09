משפט נתניהו ממשיך להתנהל, ובזמן שנתניהו נשא נאום קצר, השופט התפרץ לעברו ואמר: "גיוון, גיוון, שמענו"

ראש הממשלה בנימין נתניהו העיד הבוקר (שלישי) בבית המשפט המחוזי בתל אביב. התובעת בתיק, יהודית תירוש החלה בתזכורת לנושאים שעלו בדיון הקודם: היותו של שאול אלוביץ' לא עיתונאי, רשימת המו"לים, ה"טופ גאי", שהזכיר בעדותו, וגורמי מפתח נוספים בתקשורת.

"לא מנסים לנרמל פניות לבעלי שליטה בכלל. רשימה רוצים לבדוק ולהתייחס אליה. מדברים על מוזס ושוקן. אמנם ציינת אותם בשוליים. תסכים שהם גדלו בעיתונות", פנתה לנתניהו. "מוזס מוגדר גם עורך אחראי בידיעות, גם אם אמר שזה תואר פורמלי. תסכים שאלוביץ' מעולם לא הוגדר עורך אחראי".

נתניהו: "לא מעניין אותי, טופ גאי זה טופ גאי. תפנה אליו ואו שישפיע או שלא. לא ידעתי שאלי עזור היה עיתונאי, תודה שעדכנת אותי". בהמשך נתניהו ניסה לדבר על השינויים בכותרת ואמר: "מה שעניין אותי בתקשורת..", השופט משה בר קטע אותו ואמר: "גיוון, גיוון, שמענו".

נתניהו המשיך בכל זאת: "להפוך אותו לערוץ 14, או ווינט מהצד השני. לא כתבה כזאת או אחרת, זוטות, הבלים. אתר שולי ועוין שלא תשנה אותו אם לא תשנה את האנשים. מבחינת העסקים שלו, שיטחתי אותו, את הפירמידה שלו. הרגנו אותו, שחטנו אותו ברפורמה הסיטונאית. אמרתי לו פעם אחר פעם, תהיה שוקן, זאת אומרת תהיה אלוביץ'. מותר לפנות לבעלים. בכת שלכם, בכת הסגורה של הפקידות, אתם טהורים. Give me a break".