ראש הממשלה בנימין נתניהו העיד הבוקר (שלישי) בבית המשפט המחוזי בתל אביב. התובעת בתיק, יהודית תירוש החלה בתזכורת לנושאים שעלו בדיון הקודם: היותו של שאול אלוביץ' לא עיתונאי, רשימת המו"לים, ה"טופ גאי", שהזכיר בעדותו, וגורמי מפתח נוספים בתקשורת.
"לא מנסים לנרמל פניות לבעלי שליטה בכלל. רשימה רוצים לבדוק ולהתייחס אליה. מדברים על מוזס ושוקן. אמנם ציינת אותם בשוליים. תסכים שהם גדלו בעיתונות", פנתה לנתניהו. "מוזס מוגדר גם עורך אחראי בידיעות, גם אם אמר שזה תואר פורמלי. תסכים שאלוביץ' מעולם לא הוגדר עורך אחראי".
נתניהו: "לא מעניין אותי, טופ גאי זה טופ גאי. תפנה אליו ואו שישפיע או שלא. לא ידעתי שאלי עזור היה עיתונאי, תודה שעדכנת אותי". בהמשך נתניהו ניסה לדבר על השינויים בכותרת ואמר: "מה שעניין אותי בתקשורת..", השופט משה בר קטע אותו ואמר: "גיוון, גיוון, שמענו".
נתניהו המשיך בכל זאת: "להפוך אותו לערוץ 14, או ווינט מהצד השני. לא כתבה כזאת או אחרת, זוטות, הבלים. אתר שולי ועוין שלא תשנה אותו אם לא תשנה את האנשים. מבחינת העסקים שלו, שיטחתי אותו, את הפירמידה שלו. הרגנו אותו, שחטנו אותו ברפורמה הסיטונאית. אמרתי לו פעם אחר פעם, תהיה שוקן, זאת אומרת תהיה אלוביץ'. מותר לפנות לבעלים. בכת שלכם, בכת הסגורה של הפקידות, אתם טהורים. Give me a break".
אזרח מפוכח
שופט? אם היה שופט ולא שפן היית מסיים את המשפט הזה מזמן. פחדו מהשמאל העלוב והעברייני גרם לו לאבד כיוון.14:28 09.12.2025
שירי מנתניה
בתגובה ל: אזרח מפוכח
כל המפגרים מ"ערוץ 14 - אנחנו של ביבי", קוראים לעצמם " מפוכחים". זומבים עם קשית בתוך הראש.14:41 09.12.2025
יואל משה
בתגובה ל: שירי מנתניה
אדם נורמלי שאינו ממורמר שאינו שולט בתגובותיו יכול להגיב כך ואיזה עברית ? איזה חינוך ? מסכן (!)15:19 09.12.2025
רחלי
בתגובה ל: שירי מנתניה
רמת השרון15:19 09.12.2025
שרון שרון
בתגובה ל: שירי מנתניה
טינופת15:27 09.12.2025
גדיר
בתגובה ל: אזרח מפוכח
כבר מזמן הוא איבד את הצפו והצרה שלוקח איתו את המדינה כולה אל התהום15:36 09.12.2025
אלכס
בתגובה ל: שירי מנתניה
עשי טובה סתמי!!15:42 09.12.2025
סוקר
בתגובה ל: אזרח מפוכח
אם היה שופט ולא שפן היה אומר לביבי להגיע להסדר ולא לוחץ על הפרקליטות ולא נותן לביבי לנאום נאומים ולחקור שבוע כל עד שולי ולא נותן דחיות לביבי בלי סוף.15:43 09.12.2025
ירמיהו
סרוגים = אתר שהאג'נדה היחידה שלו היא שנאת ביבי בדיוק כמו של ליברמן לפיד הגאון וגולן ההבדל הוא שהם פוליטיקאים וסרוגים אתר שאמור לספק מידע אובייקטיבי. נוו לא...
סרוגים = אתר שהאג'נדה היחידה שלו היא שנאת ביבי בדיוק כמו של ליברמן לפיד הגאון וגולן ההבדל הוא שהם פוליטיקאים וסרוגים אתר שאמור לספק מידע אובייקטיבי. נוו לא מתפלא הוא לא היחיד מעריב ידיעות אחרונות והארץ הם חלק מכנופיית רקל"ב. קלמן מקבל גם מכם משכורת ?המשך 14:32 09.12.2025
שירי מנתניה
בתגובה ל: ירמיהו
קצת מוזר, שכל מי, שאוהב את ישראל, נחשב שונא ביבי - מראה את הכוונות הרעות של ביבי נגד ישראל.14:42 09.12.2025
שירי מנתניה
מייסד כת הביביסטים ומממן כת החרדים, מדבר על כת "הפקידות"? וואו ממש מנסה לאחות את הקרע בעם!14:39 09.12.2025
רוית
איפה הראיות?14:38 09.12.2025
דפנה
אין ולו ראיית זהב אחת! מי מכיר עוד אדם שהופעלו כנגדו רוגלות התקפיות, מאות חוקרים, מאות פרקליטים,333 עדי תביעה שבעדותם הפכו לעדי הגנה, עדי מדינה שעונו ובעדותם הפכו לעדים עויינים,...
אין ולו ראיית זהב אחת! מי מכיר עוד אדם שהופעלו כנגדו רוגלות התקפיות, מאות חוקרים, מאות פרקליטים,333 עדי תביעה שבעדותם הפכו לעדי הגנה, עדי מדינה שעונו ובעדותם הפכו לעדים עויינים, עבירות של מערכות 'אכיפת החוק' ואין ולא ראיית זהב אחת!המשך 14:40 09.12.2025
שירי מנתניה
בתגובה ל: דפנה
יפה מאוד מפעיל את ערוץ אלג'זירה 14 האנטישמי נגד המדינה...14:49 09.12.2025
פרח
בתגובה ל: דפנה
צפי ביוטיוב ראיון של שלומי אלדר עם אודי לוי המון ראיות יש...15:25 09.12.2025
סוקר
בתגובה ל: דפנה
אין תיק שוחד אחד בתולדות ישראל עם יותר ראיות. ביבי מודה בתיק 1000 מוקלט בתיק 2000 מבצע העבירה ואלוביץ שולח מסרון בן מפליל רת ביבי בתיק 400015:45 09.12.2025
אמיר
כשנתניהו מדבר על גיוון במערכת העיתונות, הוא לא שייך לתרבות ה woke , הוא ימין!!! כשלויין מדבר על גיוון במערכת המשפט הוא לא שייך לתרבות ה woke, הוא ימין!!! אבל כשאנשי שמאל...
כשנתניהו מדבר על גיוון במערכת העיתונות, הוא לא שייך לתרבות ה woke , הוא ימין!!! כשלויין מדבר על גיוון במערכת המשפט הוא לא שייך לתרבות ה woke, הוא ימין!!! אבל כשאנשי שמאל מדברים על גיוון זה כבר טרלול פרוגרסיבי. הגיע הזמן שנשים את הליכוד איפה שהוא באמת = בשמאל!!!המשך 14:48 09.12.2025
אליהו
הראיות הזועקות מהתיק, מלמדות בעליל ,שהמדובר בעוול הזועק לשמים, שנעשה לראש ממשלת ישראל. כל אזרח בישראל ,צריך לחשוש, אם ככה עשו לראש הממשלה, על האזרח הקטן, מי יגן?! בפועל, שלושת...
הראיות הזועקות מהתיק, מלמדות בעליל ,שהמדובר בעוול הזועק לשמים, שנעשה לראש ממשלת ישראל. כל אזרח בישראל ,צריך לחשוש, אם ככה עשו לראש הממשלה, על האזרח הקטן, מי יגן?! בפועל, שלושת השופטים, שותקים. יותר מכך, בעיצומה של מלחמה קיומית, מחייבים את ראש הממשלה להופיע בפניהם שלוש פעמים בשבוע. פרופסור רות גביזון עוד בטרם החל המשפט אמרה קבל ועדה ,שמשפט צדק לא ייעשה לראש הממשלה, ביבי נתניהו. לצערי, הסיכוי ,שביבי יצא זכאי(ולא יורשע בהפרת אמונים), שואף לאפס. כן, השמאל מאד מרתיע ודין צדק לא יהיה. הפתרון האמתי, חנינה עכשיו.המשך 15:15 09.12.2025
Silver
נגמרה הסבלנות מהטרלול שחררו אותנו מנחותכם15:27 09.12.2025
קרנונה
ביבי גמור , מתבלבל15:26 09.12.2025
שרון שרון
איך שופטי הגיס החמישי לא מפסיקים את המשפט ?האם הם משטפי פעולה עם הפרקליטות?15:24 09.12.2025
