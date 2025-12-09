שגריר ארה"ב באו"ם מייק וולץ ושגריר ישראל דני דנון קיימו סיור ביטחוני בגבול הצפוני, שם קיבלו סקירות ועדכונים על האיומים בגזרת לבנון וסוריה. דנון אמר כי "האיום האיראני וזרועותיו נוכחים בכל גזרה"

הביקור המדיני נמשך: שגריר ארה"ב באו"ם, מייק וולץ, ושגריר ישראל באו"ם, דני דנון, ערכו היום (שלישי) סיור ביטחוני מקיף בגבול הצפוני של ישראל. במהלך היום קיבלו השגרירים סקירות מבצעיות ועמדו מקרוב על האיומים בגזרות לבנון וסוריה.

הסיור של וולץ ודנון כלל תצפית במשגב עם, תצפית בהר בנטל וביקור במרחב קוניטרה. בהמשך שני השגרירים פגשו קצין בכיר בכוח אונדוף של האו"ם, וקיבלו עדכון על הפעילות הביטחונית והמציאות בשטח ברמת הגולן.

"בגבול לבנון רואים מקרוב את הנחישות של צה"ל מול התעצמות חיזבאללה והאיום האיראני הפועל דרך שלוחותיו. בגבול סוריה אנו מתמודדים עם אתגרים נוספים שנובעים מחוסר יציבות באזור. רק השבוע ביקרה מועצת הביטחון של האו"ם בלבנון ובסוריה וקיבלה סקירות חד צדדיות ומעוותות, רחוקות מן העובדות שראינו היום בשטח. למרות ההישגים האדירים של ישראל, האיומים עדיין קיימים" אמר דנון. "ישראל תישאר ערנית ונחושה, ולא תאפשר לאיראן ולארגוני הטרור לבסס את אחיזתם בגבולות ישראל".