עוד דווח כי בדמשק מביעים דאגה מההתפתחויות בדרום סוריה ומצפים שארצות הברית תפעל להשפיע על ישראל לסיום ההסלמה באזור. לפי הפרסום, השאיפה הסורית היא להשיב את המצב לקדמותו, תוך הערכה כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הוא הגורם שיכול להשפיע על ישראל בנושא.
בדיווח צוין כי במהלך השנה האחרונה דרשו גורמים בצמרת הסורית מישראל לסגת מהשטחים שלטענתם השתלטה עליהם מאז דצמבר 2024, ולחזור להסכם הפרדת הכוחות שנחתם בשנת 1974.
בלשכת ראש הממשלה הגיבו לפרסום: "פייק ניוז מוחלט. היו מגעים ומפגשים בחסות ארה״ב, אך מעולם לא הגיעו הדברים לידי הסכמות והבנות עם סוריה"
