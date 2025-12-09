3 חדשים אחרי פיגוע הירי הקטלני שהוביל לסגירתו, גורם ביטחוני אישר כי מעבר אלנבי ייפתח מחדש החל ממחר להעברת סחורות וסיוע מירדן. בשבועות האחרונים בוצעו התאמות ביטחוניות והוחמרו נהלי הבידוק

3 חודשים אחרי שנסגר בעקבות הפיגוע הקטלני, גורם ביטחוני אישר כי מעבר אלנבי ייפתח מחדש החל ממחר (רביעי) להעברת סחורות וסיוע מירדן לאזור יהודה ושומרון ורצועת עזה.

הפתיחה המחודשת מגיעה אחרי שבשבועות האחרונים בוצעו ההתאמות הביטחוניות הנדרשות במעבר אלנבי, הן בצידו הישראלי והן בצידו הירדני. כמו כן, הוחמרו נהלי הבידוק והאבחון הביטחוני של הנהגים הירדנים ושל תכולת המשאיות, וכן הוקצו כוחות אבטחה ייעודים לאבטחת המעבר. הגורם הדגיש כי כלל משאיות הסיוע יועברו לרצועת עזה בליווי ובאבטחה לאחר בידוק ביטחוני מוקפד.

כזכור, מעבר אלנבי נותר סגור מאז ה-18 בספטמבר, זאת בעקבות פיגוע הירי שהתבצע במחסום בו נרצחו שני חיילי צה"ל: יצחק הרוש בן ה-68 ואורן הרשקו בן ה-20. עם זאת, לפני שבועיים ראש הממשלה בנימין נתניהו החליט לפתוח מחדש את המעבר לכניסת סחורות שאינם מחייבים כניסה לאתר הבידוק של המכס.