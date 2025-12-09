הסיבוב הראשון בליגת העל נסגר: הפועל באר שבע מעל כולם, בית"ר נעצרה בדרבי ומכבי חיפה חוזרת לטפס | סיכום המחזור ה-13

הסיבוב בליגת העל ננעל אמש (שני) עם כיוון ברור מהדרום: באר שבע במשבר? מכבי תל אביב יכולים לעלות למקום הראשון? הדרומים צחקו על כולם, ניצחו 0:1 את הצהובים במשחק העונה וסגרו סיבוב נהדר, במרחק חמש נקודות מהמקום השני, שכבר לא עונה לשם מכבי תל אביב.

הפועל באר שבע, איבדה רק שבע נקודות בסיבוב הראשון של העונה, ואותתה לכולם שהיא מוכנה לפצות על הכאב משנה שעברה. האדומים ניצחו בסיבוב את את כל השישייה הראשונה: מכבי תל אביב, מכבי חיפה, בית"ר ירושלים מכבי נתניה והפועל תל אביב.

עוד באותו נושא לפני משחק העונה: הצמרת הלוהטת של ליגת העל | סיכום מחזור 13:41 | שמחה רז 0 0 😀 👏

מי שחלמה להתקרב אליה, והגיעה בכושר מטורף למחזור הייתה בית"ר ירושלים. הצהובים שחורים, איבדו נעצרו דווקא בדרבי, מול הפועל ירושלים שמתחת לקו האדום. חניכיו של זיו אריה אף עלו ליתרון, אך ירדן שועה הציל את בית"ר בפנדל בדקה ה-85. חניכיו של ברק יצחקי עלו למקום השני על חשבון מכבי תל אביב, אך פספסו הזדמנות לצבור מהם פער קטן.

מנגד הפועל ירושלים, פספסה הזדמנות לניצחון שני העונה דווקא מול היריבה המושבעת. האדומים שחורים עם שמונה נקודות בלבד, שמורכבות מחמש תוצאות תיקו וניצחון אחד. הם נמצאים מתחת לקו האדום של ליגת העל. מרחק של ארבע נקודות מחוף מבטחים.

מכבי חיפה מטפסת

המשפט הבא הוא לא יאומן. מכבי חיפה לראשונה העונה בליגת העל הצליחה לחבר שתי ניצחונות. אחרי שבמחזור הקודם, ברק בכר השיג ניצחון ראשון בקנדציה השלישית בכרמל, הירוקים ניצחו לראשונה העונה משחק חוץ, עם ניצחון בדקה ה-90 מול עירוני קריית שמונה.

זה היה כאמור הניצחון השני ברציפות של הירוקים, לראשונה העונה. מכבי חיפה נמצאת במקום השישי, מרחק של שלוש נקודות בלבד מהמקום שמוביל לאירופה. במחזור הבא, יפגשו הירוקים את האחרונה בטבלה ריינה שעם ניצחון אחד בלבד העונה. אחרי שניצחו במחזור אמצע השבוע את הפועל ירושלים והשיגו ניצחון ראשון, ריינה חזרו להפסיד הפעם בדרבי המגזר לבני סכנין.

במשחק המשוגע של המחזור, מכבי נתניה המשיכה את העונה הטובה שלה עם ניצחון 3:4 על הפועל חיפה. ארבעה מהשערים הובקעו בתוספות הזמן של המחצית הראשונה והשנייה. היהלומים במקום הרביעי בטבלה, חמש נקודות מאחורי בית"ר ירושלים ומכבי ת"א. במשחקים נוספים, הפועל תל אביב חזרה לחייך עם 0:4 גדול על הפועל פתח תקווה. מ.ס אשדוד נעצרה מול עירוני טבריה עם תיקו 1:1.

מדד ההצלחה משבוע שעבר 4/7

הפועל תל אביב – הפועל פתח תקווה ❌ הימרתי על תיקו

עירוני קריית שמונה – מכבי חיפה ✅

הפועל חיפה – מכבי נתניה ✅

הפועל באר שבע – מכבי תל אביב ❌ הימרתי על תיקו

מ.ס. אשדוד – עירוני טבריה ✅

מכבי בני ריינה – בני סכנין ✅

בית"ר ירושלים – הפועל ירושלים ❌ הימרתי על בית"ר

המחזור הבא בליגת העל

מ.ס. אשדוד – הפועל ירושלים. לא כל יום דרבי. ניצחון אשדוד

הפועל קרית שמונה – הפועל תל אביב. פער איכות משמעותי. ניצחון אדום.

הפועל חיפה – עירוני טבריה שתי הקבוצות שצמודות לקו האדום מלמעלה תיקו מאופס

הפועל באר שבע – מכבי נתניה. מוקש לבאר שבע שתגיע בעננים אחרי משחק העונה. תיקו

מכבי בני ריינה – מכבי חיפה. המפגש הקודם נגמר 0:4, לא נראה משהו שונה בהרבה. ניצחון ירוק

מכבי תל אביב – הפועל פתח תקווה. הצהובים ינצלו את היריבה מהתחתית. ניצחון צהוב

בית"ר ירושלים – בני סכנין. מוקש לבית"ר שמסתבכת במשחקים חמים פוליטית. תיקו