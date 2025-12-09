אינסטגרם משיקה פיצ'ר מהפכני: אפשר לשתף סטורי ציבורי של חברים ועמודים ישירות לסטורי שלכם בלחיצה אחת – בלי צילום מסך ובלי לבקש תויג. כל הפרטים על השינוי שמשנה את חוקי הסטורי

"אל תשכחי לתייג אותי!" זה משפט שכבר לא נשמע בהקשר של הסטורי באינסטגרם. הרשת החברתית הפופולארית משיקה פיצ'ר חדש מיוחד: האפשרות לשתף סטורי של מישהו אחר – בסטורי האישי שלכם. מבולבלים? נעשה את זה פשוט.

עד היום יכולתם לשתף פוסטים מהפיד, של עמודי חדשות לדוגמא (כגון סרוגים, כמובן) לסטורי שלכם באינסטגרם. הייתם מוסיפים את הפוסט לסטורי, מוסיפים את דעתכם, ומפרסמים. אז היום אותו דבר בדיוק אפשרי – גם עם סטורי של אנשים ועמודים אחרים.

דוגמא פשוטה: ביליתם עם חבר, והוא העלה סטורי עם תמונה שלכם מהזמן המשותף. עכשיו אתם רוצים לשתף אותו גם אצלכם בסטורי, כדי שגם העוקבים שלכם ייראו אותו. עד היום הייתם צריכים לבקש ממנו שיתייג אתכם, או לחלופין לעשות צילום מסך.

אבל מעכשיו, כבר אין צורך. פשוט לוחצים על אייקון המטוס הקטן (השליחה) בתחתית הסטורי, בוחרים "הוסף לסטורי שלך" – וזהו. הסטורי מופיע אצלכם עם קרדיט אוטומטי למקור.

במהלך הזה אינסטגרם בעצם מאפשרת לנהל דיון לא רק על פוסטים, אלא גם על פרסומי סטורי. אין צורך יותר לצלם מסך או להתחנן לתיוג, האפשרות נהיית נגישה, פשוטה ואפשרית לכולם.

חשוב לדעת

כמובן הפיצ'ר קיים בתנאים מסוימים:

עובד רק על חשבונות ציבוריים (לא פרופילים פרטיים)

לא חל על סטורי של חברים קרובים ("קלוז פרינדס")

בעל הסטורי המקורי מקבל התראה ששיתפת אותו

אז בפעם הבאה שאתם רואים סטורי מעולה – פשוט תשתפו אותו הלאה. עולם התוכן של הסטורי שלכם מוכן להתרחב.