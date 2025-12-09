אחרי חתונת הענק שהעסיקה מדינה שלימה, זמרת הפופ נועה קירל חוזרת לדשא המוכר והידוע של פארק הירקון – בפעם החמישית. מטעמה של קירל טרם אישרו את הדברים באופן רשמי

הזמרת נועה קירל מתכוננת למלא את פארק הירקון בהופעה נוספת, זו הפעם החמישית במספר, בתחילת אפריל הקרוב, כך פרסם רן בוקר ב-Ynet. המופע, שמתוכנן להתקיים ב-6 באפריל במהלך חול המועד פסח, נשמר בסודיות עד כה, אך גורמים מקורבים אישרו את הפרטים באופן לא רשמי.

פארק הירקון הפך למעוז הביתי של קירל, שמצטרפת לרשימה מצומצמת של אמנים ישראליים שממלאים אותו באופן קבוע. בין השמות הבולטים נמנים עומר אדם ואביב גפן עם נשף הרוק המסורתי שלו. ההחלטה לחזור לפארק הגיעה לאחר שבצוות של הזמרת בחנו אופציה להופיע באצטדיון רמת גן, אך בסופו של דבר העדיפו את המקום המוכר והאהוב.

אחרי החתונה

כרגיל, נועה קירל עוברת מפרויקט לפרויקט ללא רגע של מנוחה. עוד לא עבר חודש מאז חתונת הענק של הזמרת עם השוער דניאל פרץ, וכבר כאמור היא מתכוננת לדבר הגדול הבא. אם כלות אחרות מתכננות טיול ירח דבש או פשוט מורידות רגל מהגז ומחליטות להתרכז בבניית ביתן החדש, נועה קירל עסוקה בחזרות להופעה הגדולה הבאה.

מדוע פארק הירקון הפך לסמל?

הפארק, שמכיל אלפי צופים, נחשב לאחד ממקומות ההופעות היוקרתיים בישראל. עבור קירל, שכבר מילאה אותו ארבע פעמים בעבר, מדובר בהישג מרשים שמעיד על מעמדה ככוכבת על בארץ. אם לא יחולו שינויים של הרגע האחרון, המופע יספק חוויה מוזיקלית בלתי נשכחת.