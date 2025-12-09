ערוץ אל חדת' הסעודי מדווח כי ארה״ב הסירה את סוריה מרשימת המדינות שאזרחיהן מנועים מכניסה מאז 2017, צעד המסמן ביטול של אחד מרכיבי ההגבלות המרכזיות שהוטלו במסגרת 'צו המסע' של אותה תקופה

ערוץ אל חדת' הסעודי דיווח אמש (שני) כי הממשל האמריקני בראשות דונלד טראמפ הסיר את סוריה מרשימת 19 המדינות שאזרחיהן היו מנועים מכניסה לארצות הברית מאז 2017. לפי הדיווח, הצעד הוצג כהקלה ראשונית על ההגבלות שהוטלו על סורים בשיאו של "צו המסע" שהוחל באותה תקופה.

עם זאת גורמים העוקבים אחר מדיניות ההגירה האמריקנית ציינו כי בשטח לא נרשם שינוי משמעותי. לדבריהם, אף שהאיסור הרשמי בוטל, מרבית בקשות הוויזה של אזרחים סורים עדיין נדחות או מתעכבות זמן רב, בשל הקפדה על בחינות ביטחוניות מחמירות שממשיכות להוות חסם כניסה מרכזי.

עוד באותו נושא שנה לנפילת אסד בסוריה: הכישלונות, ההצלחות, והמצב עם ישראל 14:35 | יאיר אמר 0 0 😀 👏

במקביל לדיווח זה הודיעה מחלקת ההגנה האמריקנית על סיום תוכנית ה־TPS, שהעניקה לעשרות אלפי סורים מעמד שהייה ועבודה חוקי בארצות הברית. הפסקת התוכנית מציבה רבים מהם במצב רגיש ומותירה בפניהם שתי אפשרויות בלבד, בקשת מקלט או עזיבת ארצות הברית.

על פי הערוץ, המצב הנוכחי משקף שלב ביניים במדיניות האמריקנית כלפי סוריה, הנובע משיקולים ביטחוניים ומשפטיים, תוך היעדר צעד כולל שמקל בפועל על רוב הפונים.