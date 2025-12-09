מבקר המדינה מתניהו אנגלמן התייחס להיערכות לבחירות 2026 והזהיר כי "טוהר הבחירות בסכנה – מצאנו ליקויים משמעותיים בהיערכות של ישראל להשפעות זרות על הבחירות. על הממשלה וועדת הבחירות להתעשת ולהיערך"

אזהרה חריגה: מבקר המדינה מתניהו אנגלמן נאם היום (שלישי) בשבוע הסייבר של אוניברסיטת תל אביב ודיבר על הסכנות האורבות מפני השפעות זרות על מערכת הבחירות שתתקיים בשנה הקרובה, בייחוד נוכח התגברות איומי הסייבר מאיראן ומקרי הריגול האיראני הנחשפים בישראל חדשות לבקרים.

"עלינו להכיר בכך שהשפעות זרות עלולות לצוץ ולהשפיע על התהליך הדמוקרטי שלנו. מדינת ישראל נכנסה לשנת בחירות" אמר אנגלמן. "במהלך שנת בחירות, האיום מתעצם ועלול לסכן את התהליך הדמוקרטי – יצירת כאוס ביום הבחירות, פגיעה באמון הציבור במערכת הבחירות, השפעה על הבוחרים ועיוות תוצאות הבחירות, שחיקת אמון האזרחים בספירת הקולות ובתוצאות, העמקת הפילוג החברתי ועוד".

"בהתאם לכך, אנו בעיצומה של עבודת הביקורת על התנהלות הממשלה מול השפעה זרה בתחום הדיגיטלי. כבר ניתן לומר שהממצאים מצביעים על ליקויים משמעותיים" הוסיף וציין. "על גופי הממשלה וועדת הבחירות המרכזית להתעשת ולשפר את מוכנותם למניעת השפעה זרה על הבחירות הצפויות להתקיים בישראל בשנה הבאה".