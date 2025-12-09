רומן זדורוב, שזוכה מהרצח, פנה לבית המשפט בבקשה חריגה לאסור את פרסום סכום הפיצוי שקיבל מהמדינה בעקבות זיכויו. בית המשפט קיבל את הבקשה

רומן זדורוב, אשר זוכה מביצוע רצח הנערה תאיר ראדה ז"ל, הגיש בקשה יוצאת דופן לבית המשפט המחוזי. הבקשה, שהוגשה באמצעות עורך דינו ירום הלוי, עסקה באיסור פרסום סכום הכסף שקיבל מהמדינה כפיצוי.

על פי הדיווח בחדשות 12, בית המשפט נענה לבקשה, וכתוצאה מכך הוצא צו רשמי האוסר לפרסם את סכום הצ'ק שהועבר לזדורוב על ידי הפרקליטות והמשטרה.

הרקע לבקשתו של זדורוב להסתיר את סכום הפיצוי נובע משיקולים אישיים מובהקים, וכן מחשש שגורמים שונים ינסו לפנות אליו במטרה לסחוט ממנו כספים.

על פי הערכות שפורסמו בתקשורת, הסכום המדובר של הפיצוי שקיבל זדורוב מהמדינה עומד על כ-17 מיליון שקלים.

חלק ניכר מסכום הפיצוי מיועד להיות מועבר לתשלום עבור שכר טרחתם של עורכי דינו, אשר ליוו אותו וייצגו אותו לאורך שנים בהליכי הערעור השונים בבתי המשפט המחוזי והעליון, וכן במסגרת התביעה האזרחית שהגיש נגד הפרקליטות ומשטרת ישראל.

גורמים משפטיים בכירים בתחום טוענים כי סכום הפיצוי שניתן לרומן זדורוב על ידי הרשויות הוא הפיצוי הגבוה ביותר שהוענק עד כה לאסיר מורשע אשר זוכה בדיעבד בתיק רצח בישראל.