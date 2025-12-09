דיווחים מטרידים מגיעים מטורקיה בנוגע לתוכנית הקמת כוח בינלאומי ברצועת עזה, ובמרכזם – כוונת ארצות הברית לכלול בו כוחות טורקיים, זאת למרות התנגדותה הנחרצת של ישראל.
על פי דיווח של העיתונאי צבי יחזקאלי, המתבסס על מקורות בטורקיה, נראה כי ארצות הברית מעוניינת שכוחות צבא טורקיים יצטרפו לכוח המשימה הבינלאומי המיועד.
הדבר מעורר דאגה בישראל, שהביעה בעבר התנגדות ברורה ומוצהרת לשילוב כוחות מטורקיה ברצועה. זאת נוכח המתיחות הדיפלומטית והתמיכה הפומבית של הנשיא ארדואן בחמאס.
במקביל, העיתונאי עמית סגל מדווח אף הוא, כי חרף התנגדותה של ישראל, בטורקיה טוענים שההכנות של הלוחמים הטורקיים להצטרפות לכוח הבין-לאומי לעזה כבר הושלמו, וכי אנקרה ממתינה רק לפקודות יציאה. הדיווחים מצביעים על כך שוושינגטון תומכת בצירופם של הכוחות הטורקיים.
משמעות הדיווחים היא שלמרות הווטו הישראלי, גורמים משמעותיים בקהילה הבינלאומית, ובראשם ארצות הברית, מקדמים מהלך שבמסגרתו עלול להתמקם ברצועת עזה כוח בעל אוריינטציה פרו-חמאסית, העלול לערער את היציבות הביטחונית והמדינית בגבול ישראל.
נתניהו מתנגד לחלוטין לנוכחות צבאית של טורקיה בעזה! ואנס התייחס לנוכחות טורקיה בעזה בחיוב, אבל גם אמר בנוגע להתנגדות נתניהו, ציטוט: "לא נכפה שום דבר על שותפינו הישראלים, בטח כשזה נוגע לכוח זר על אדמתם"
נתניהו מתנגד לחלוטין לנוכחות צבאית של טורקיה בעזה! ואנס התייחס לנוכחות טורקיה בעזה בחיוב, אבל גם אמר בנוגע להתנגדות נתניהו, ציטוט: "לא נכפה שום דבר על שותפינו הישראלים, בטח כשזה נוגע לכוח זר על אדמתם"
שירי מנתניה
לא מוחלט, נקודה.11:00 09.12.2025
נתניהו מתנגד לחלוטין לנוכחות צבאית של טורקיה בעזה! ואנס התייחס לנוכחות טורקיה בעזה בחיוב, אבל גם אמר בנוגע להתנגדות נתניהו, ציטוט: "לא נכפה שום דבר על שותפינו הישראלים, בטח כשזה נוגע לכוח זר על אדמתם"
