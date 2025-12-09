שימוע היסטורי בקונגרס האמריקני יעסוק לראשונה ביהודה ושומרון, בהובלת חבר הקונגרס מייק לולר ובהשתתפות יוסי דגן, במסגרת מהלך רחב לקידום הכרה אמריקנית במונח ובחשיבות האזור

ועדת המשנה למזרח התיכון של ועדת החוץ בקונגרס האמריקני תקיים מחר (רביעי) שימוע ראשון מסוגו בנושא יהודה ושומרון. את הדיון יוביל חבר הקונגרס מייק לולר, שהזמין להשתתף בו את ראש מועצת שומרון יוסי דגן. במהלך הפגישה בין השניים מסר לולר כי בכוונתו "לפעול יחד למען הריבונות". דגן בירך ואמר כי "הריבונות חייבת להישאר על השולחן, זה הצדק והביטחון לישראל וגם לארה"ב".

דגן נחת בוושינגטון למרתון פגישות בן שלושה ימים, במהלכו ייפגש עם סנאטורים, חברי קונגרס, בכירים לשעבר בממשל טראמפ וראשי קהילות אוונגליסטיות. בשיא הביקור ישתתף בשימוע ההיסטורי, שבו צפוי לשאת דברים גם פרופ' יוג'י קנטרוביץ'. השימוע יתקיים תחת הכותרת: "הבנת יהודה ושומרון: דינמיקה היסטורית, אסטרטגית ופוליטית ביחסי ארה"ב ישראל".

לפי המארגנים, זו הפעם הראשונה שבה קיים בקונגרס שימוע המשתמש במונח "יהודה ושומרון" ולא "הגדה המערבית". מדובר בדיון שממוקד ברקע ההיסטורי והאסטרטגי של האזור ולא ביוזמות מדיניות להקמת מדינה פלסטינית.

במקביל, "ידידי השומרון בארצות הברית" מקדמים ב־20 מדינות בארה"ב הצעות חוק שמטרתן לקבוע כי במסמכים רשמיים יופיע הכינוי "יהודה ושומרון". לפי גורמים המעורבים במהלך, יוזמות החקיקה מבקשות לעגן הכרה בזיקה ההיסטורית של ישראל לאזור. גם בקונגרס מקודמת הצעת חוק דומה במסגרת שדולה למען יו"ש, שהוקמה על ידי חברת הקונגרס קלאודיה טני. יו"ר ועדת החוץ בריאן מאסט כבר יישם את ההנחיות במוסדות הוועדה.

חבר הקונגרס לולר מסר כי ועדתו תמשיך לעסוק בנושא: "אני מצפה לערוך שיחות ודיונים מעמיקים בנושא יהודה ושומרון". דגן מצדו הודה על היוזמה וציין כי "הדיון הזה חשוב בשל מה שהוא מייצג. לראשונה הדיון עוסק ביהודה ושומרון ולא במונח אחר. יש לכך משמעות רחבה מעבר לעצם קיומו".