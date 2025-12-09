נתוני הרייטינג המלאים חושפים תמונה ברורה בפריים-טיים: לאחר תקופה ארוכה שבה ניצבה במקום השני, התוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14 ממשיכה להסתפק במקום השלישי. במקביל, המהדורה המרכזית של חדשות 14 מתחזקת וממוקמת ככוח השני המוביל, לפני חדשות 13
ברצועת השעה שבע בערב, המהדורה המוקדמת של קשת 12 מובילה עם נתון של 9% צפייה. במאבק על המקום השני, התוכנית "שבע עם שלזינגר וברדוגו" בערוץ 14 רושמת 6.4%, וממוקמת לפני התוכנית "אזור בחירה" ברשת 13 שרשמה 5.8%. התוכנית "שבע עם שרון גל" ב-i24News רושמת 1.7%, ואילו "שבע עם עקיבא וסולימאן" בכאן 11 מסיימת את הרצועה עם 1.3%.
במהדורה המרכזית של השעה 20:00, חדשות 12 שומרת על הובלה משמעותית עם נתון של 14.4% צפייה. חדשות 14 מגיעה למקום השני עם 7.8%, ואילו חדשות 13 רושמת 6.4%. חדשות 11 רושמת 3.4%, ואחרונה ברצועה זו חדשות i24News עם 0.8%.
רצועת הפריים-טיים מציגה תחרות משולשת ברורה: התוכנית "נוטוק" בקשת 12 מובילה את הרצועה עם 12.7%. מיד אחריה, "משחקי השף" ברשת 13 רושמת נתון צמוד של 11.7%. התוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14 רושמת 6.7%, ואילו "זמן אמת" בכאן 11 מסיימת עם 3%.
ברצועת הלילה המאוחרת (לייט נייט), התוכנית "הצינור" ברשת 13 מובילה עם 6.4%. אחריה, התוכנית "גיא פינס" בקשת 12 רושמת 5.8%. "סטורי לילה" בערוץ 14 רושם 3.3%, וממוקם לפני "חדשות הלילה" בכאן 11 שרושמת 1.7%.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים