בזמן שטרם ברור האם הנשיא הרצוג יקבל את בקשת החנינה של ראש הממשלה נתניהו – השופט בדימוס הרן פיינשטיין טוען כי השופטים במשפטו מפחדים

השופט בדימוס הרן פיינשטיין התראיין היום (שלישי) ברדיו גלי ישראל והתייחס להתנהלות משפט נתניהו.

בפתח דבריו הוא אמר: "יש שלוש אפשרויות לשופטים לעצור את משפט נתניהו, אבל הם לא מנצלים אף אחת מהן מפני שהם מפחדים. קודם כל, יש את סעיף 'הגנה מן הצדק'. האפשרות השנייה היא שימוש בסעיף המדבר על 'עשיית צדק', ואני חושב שבהתנהגות ושחצנות התביעה, בעדויות שאומרות שהכל נעשה כאן בדרך לא חוקית – זו הדרך להשתמש בסעיף הזה.

האפשרות השלישית היא הכי פשוטה, 'אתם לא רוצים לקבל את ההצעה? אני קובע דיון אחד לחודש".