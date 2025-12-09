שר האנרגיה אלי כהן (הליכוד) התייחס ברדיו 103fm לעסקת גז ענקית שעל הפרק, הצפויה להיחתם בין ישראל למצרים, על רקע הפגישה המתוכננת בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לנשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי, בשולי ביקור נתניהו בארצות הברית.
השר כהן אמר כי מדובר ב"עסקה גדולה מאוד, עסקת הייצוא הגדולה ביותר שחברות ישראליות חתמו". הוא הבהיר כי העסקה הובאה לפתחו לפני כשלושה חודשים, וציין כי התשובה היא לא, וכי יש חובה להבטיח את האינטרסים של מדינת ישראל מול מצרים "כדי לחזק את הסכם השלום וכדי למנוע הפרות".
שר האנרגיה הסביר כי העסקה היא מעבר לאינטרס כלכלי גרידא: "אנחנו פועלים להשתמש בו ככלי מדיני. עסקת אנרגיה היא יותר מעסקה כלכלית. ראינו בעבר את העולם הערבי-מוסלמי עם מה שהוא עשה עם הנפט, ראינו את פוטין עם מה שהוא עושה באירופה. זה תלוי במדינת ישראל, בראש הממשלה ובי".
השר כהן הדגיש את התנאי המדיני הברור: "צריך לבסס את הסכם השלום עם מצרים ולהבטיח שאין הפרות, אנחנו דורשים את קיום ההסכמים כפי שהם".
כהן התייחס גם להשפעת העסקה על הצרכן הישראלי והבטיח: "בציר הכלכלי – אני דורש שהחברות שמוכרות למצרים יבטיחו את המשך העברת הגז לשוק הישראלי במחירים הנוכחיים".
הוא ציין כי נכון להיום, בהינתן שעסקת מצרים תאושר, לישראל יש גז ל-25 שנה לפחות. לדבריו, המטרה היא להעשיר את קופת המדינה ולהגדיל את קרן העושר לדורות הבאים. עוד הסביר כי אם יוטל איסור על ייצוא גז, חברות לא יחפשו מאגרים נוספים.
כשנשאל על חשש למחסור בעוד שני עשורים וחצי, השיב השר כי בעוד כשלושים שנה לא ידוע איזו אנרגיה תהיה דומיננטית, והזכיר כי כבר בשנת 2030 ישראל תהיה עם 30% אנרגיות מתחדשות. לדבריו, הדרך המרכזית היא למצוא עוד מאגרים ולהגדיל את ההיצע הן לטובת שימושים מקומיים והן לטובת ייצוא, תוך שמירה על רזרבות לשוק המקומי ומתן תמריצים לייצור.
