דיווח ראשוני על אירוע קשה בעיר יקנעם עילית: גבר ואישה אותרו מחוסרי הכרה בביתם. כוחות ההצלה שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותם של השניים

טרגדיה קשה התרחשה הבוקר (יום שלישי) בעיר יקנעם עילית, כאשר גבר ואישה אותרו ללא רוח חיים בביתם. כוחות גדולים של הצלה, רפואה ומשטרה הוזעקו למקום. על פי הדיווח הראשוני, עולה חשד לאירוע של רצח והתאבדות.

ממד"א נמסר עדכון רשמי על פרטי האירוע: "בשעה 08:21 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב כרמל על גבר ואישה שנמצאו מחוסרי הכרה בבית ביקנעם עילית. חובשים ופרמדיקים של מד"א מדווחים על גבר כבן 20 ואישה כבת 60, ללא סימני חיים וקובעים את מותם".

גורמי הרפואה נאלצו לקבוע את מותם של השניים בזירה. כוחות המשטרה פתחו בחקירה לבדיקת נסיבות האירוע הקשה.