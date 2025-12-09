גבר בן 75 פונה במצב קשה לבית החולים כאשר הובחן כסובל מהיפותרמיה. מדוברות מד"א נמסר: "בשעה 07:12 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב לכיש על גבר שנמצא מעורפל הכרה עם סימני היפותרמיה ברח' התמרים בקריית גת.
חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח בריזילי גבר כבן 75 במצב קשה, מעורפל הכרה עם סימני היפותרמיה".
פרמדיק מד"א יהודה אביבי, סיפר: "ראינו גבר שוכב בכניסה לבניין כשהוא מעורפל הכרה וקר מאוד למגע. ביצענו בדיקות רפואיות והבנו מהר כי מדובר בהיפותרמיה בינונית. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל מתן נוזלים מחוממים ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו לא יציב".
