לאחר שעיתונאי כאן 11 מיכאל שמש, יצא היום (שני) להגנת ערוץ 14, הפרשן הפוליטי של חדשות 13 רביב דרוקר, הגיב לו: "בשיא הרצינות – לצורך הדיון, אם היה בישראל ערוץ תעמולה שמשרת באופן אוטומטי רק את ראש הממשלה, היית בעד להטיל עליו את הכללים של 'תעמולה' לעניין מימון בחירות (שזה מה שביקש לפיד לעשות)?

להחרים את כתביו? ואם כן, אתה באמת טוען שערוץ 14 הוא לא ערוץ כזה? ‏ולעניין החקיקה שהציע לפיד – הצעה הזויה ופופוליסטי".

בתגובה, נועם פתחי מערוץ 14 שאל אותו: "מי בערוץ שלך, בכל הרצועות, מסוגל להגיד "אני תומך בנתניהו"? "אני מעריך את בן גביר"? אפילו בוורט אסור. אז אתם תשמרו על התקשורת?"

עמית סגל מחדשות 12 התערב והגיב: "התאורן, לעצמו, בשקט בלב".